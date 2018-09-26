Порошенко продає свій завод «Кузня на Рибальському» – речник

Президент України Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському», повідомив речник голови держави Святослав Цеголко.

«Фонд Прайм ессетс кепітал, який управляє активами Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві. У разі, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду, і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть і реалізують», – написав Цеголко у Facebook ввечері 25 вересня.

Про те, хто є покупцем, він не поінформував.

Речник президента нагадав, що у січні 2016 року Петро Порошенко передав свій найбільший актив, кондитерську компанію «Рошен», в управління інвестиційної компанії Rothschild.

«У квітні минулого року менеджмент «Рошен» закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. У Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами. Жодних «аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ», про які безпідставно і неправдиво твердять опоненти, у Петра Порошенка нема», – додав Цеголко.

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У червні 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, що планує передати в управління інвестиційної компанії Rothschild свій пакет акцій кондитерської компанії Roshen, у якій він є основним акціонером. 14 січня 2016-го Порошенко повідомив, що передав свою кондитерську компанію Roshen так званому «сліпому трасту». Він наголосив, що це єдиний інструмент для усунення конфлікту інтересів, крім того, «сліпий траст» має повноваження на продаж корпорації, якщо знайде гідного покупця.

У грудні 2017 року керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті заявив, що всі зацікавлені в покупці Roshen сторони відмовилися від купівлі компанії через високі ризики.

Порошенко обіцяв продати свій бізнес, зокрема компанію Roshen, після обрання його президентом. Він переміг на виборах президента 25 травня 2014 року.