Юристи Порошенка: журналістське розслідування щодо «Рошен» має маніпулятивні твердження

Юридична компанія Avellum, яка надає послуги корпорації «Рошен», заявляє, що журналістське розслідування щодо продажу корпорації, оприлюднене 5 листопада, має маніпулятивні твердження.

«5 листопада було опубліковано серію матеріалів Слідство:Інфо, у яких наведено інформацію про Avellum та нашу співпрацю з юридичною фірмою Appleby. На нашу думку, ці матеріали містять маніпулятивні твердження, що не підтверджені фактами, та не наводять об’єктивного відображення позиції фірми, викладеної у відповідь на запит Слідство:Інфо», – йдеться у заяві компанії.

Крім того, юристи наполягають, що міжнародна холдингова структура, розроблена для продажу «Рошен», повинна була забезпечити уникнення подвійного оподаткування для того, щоб усі податки було сплачено саме в Україні, а не за кордоном.

«У разі продажу корпорації «Рошен» усі кошти були би перераховані кінцевому власнику в Україну, задекларовані та з них було би сплачено усі податки…Журналісти повністю проігнорували цю важливу інформацію і не висвітлили її у сюжеті. Ми вважаємо цей факт, а також висновок і заголовок статті щодо мети створення структури, маніпулятивними і тенденційними», – додають у компанії.

Журналісти програми «Слідство-Інфо» (Громадське телебачення) поширили 5 листопада розслідування, базоване на даних Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, що співпрацює з ICIJ, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у сліпий траст.

Німецька газета «Зюддойче Цайтунґ» отримала та передала мережам журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми «Авеллум», яка представляє інтереси Петра Порошенка, написали юристам з фірми «Еплбай» з острова Мен листа.

«Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)», – повідомляють журналісти текст листа.

Як мовиться у розслідуванні «Слідство-Інфо» з посиланням на дані «райських документів», метою створення президентського офшору могла бути мінімізація податків.

Доказів цього твердження журналісти не навели.

Порошенко пояснював, що відкрив офшорну компанію на Британських Віргінських островах лише для того, щоб передати «Рошен» у сліпий траст, але ним продовжує володіти нідерландська компанія.

У Адміністрації президента України таких припущень і даних, оприлюднених у розслідуванні, поки не коментували.

Навесні минулого року автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції.

Репортери із 76 країн опрацювали понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній та їхніх власників. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко. Журналісти-розслідувачі заявляли тоді, що Порошенко на той час не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.

Усі ці компанії були створені на ім’я Порошенка відкрито, без приховування бенефіціара, як то звично при фінансових махінаціях.