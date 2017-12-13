Чому ніхто не хоче купити Roshen?

Для компанії Roshen, яку президент України Петро Порошенко обіцяв продати ще в 2014 році, не вдається знайти покупця. Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. Саме він опікується часткою акцій Порошенка, яку президент передав у «сліпий» траст 2016 року. Чому так виходить, і чи дійсно так складно продати Roshen?

Банківська група Rothschild вела переговори з європейцями, північноамериканцями, азійцями, а також з деякими великими інвестиційними фондами.

Проте завдання виявилось дуже складним. Навіть ті, хто спершу зацікавився пропозицією купити Roshen, відмовились «через високі ризики». Про це заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті в інтерв’ю «Українській правді».

«Потрібно усвідомлювати, що тільки гравці глобального рівня можуть дозволити собі купити таку велику компанію, вартість якої в нормальних ринкових умовах буде складати близько декількох мільярдів доларів. Однак незабаром ми зрозуміли, що всі виявилися дуже байдужими щодо цієї можливості. Українсько-російська криза була на піку, і її розвиток був непередбачуваний, особливо в той час», – сказав він.

Все ж Сальветті переконаний, що рішення президента передати свій контрольний пакет акцій у «сліпий» траст групі Rothschild було «найбільш прозорим і єдиним робочим варіантом ефективного відділення Порошенка від його прав власності на акції».

«Це рішення було найкращою альтернативою міжнародної практики для таких ситуацій», – додав Сальветті.

Roshen хоче викупити землю, яку зараз орендує

Міжнародна банківська група Rothschild опікується акціями Порошенка з 2016 року. Фактично саме вона займається переговорами про продаж корпорації солодощів.

Порошенко обіцяв продати свій бізнес, зокрема і компанію Roshen, після обрання його президентом. Проте з травня 2014 року і до сьогодні це питання фактично «зависло».

Тим часом Roshen розвивається в Україні. Скажімо, планує викупити ділянку землі, яку орендує під Борисполем, орієнтовно за 50 мільйонів гривень. Директор підприємства Костянтин Півень нещодавно коментував, що Roshen щомісяця сплачує за оренду 150 тисяч гривень. А тому місту, на його думку, вигідно продати земельну ділянку.

На придбаній землі корпорація планує добудувати завод – запуск заплановано на вересень 2018 року, казав Півень.

Roshen і політика

Радіо Свобода розпитало в експертів, як вони ставляться до того, що вже кілька років поспіль не вдається знайти для Roshen нового власника.

Українська економіка непрозора: немає акціонерного фондового ринку, політика дуже впливає на бізнес, інвестори не відчувають, що їхні права захищені. Це – одна з причин, чому досі не продали кондитерську корпорацію, каже економічний експерт, колишній віце-прем’єр міністр України Володимир Лановий.

​«Усе це, звичайно, для будь-якого розумного інвестора, майбутнього власника, виробника, є такими перешкодами, які не гарантують прибутку. Вкласти гроші можна, але ж прибутки потрібні», – каже експерт.

До того ж, про українську корупцію вже добре знають на світових ринках, і вона дуже знижує інтерес до того, щоб вести бізнес із таким партнером, додає Лановий.

На думку Василя Юрчишина, директора економічних програм Центру Разумкова, на продаж корпорації також дуже впливає політика. Потенційні покупці розуміють, що президент Порошенко стійко асоціюється з Roshen і що на нього тисне суспільство.

Тож цілком можливо, що ті, хто був би радий придбати корпорацію, пропонують невигідні угоди і вичікують найнижчої ціни, каже він. А для таких компаній є досить чіткі алгоритми визначення ціни, тож природно, що Rothschild не хоче втратити гроші.

Складнощі навколо Roshen пов’язані з власником

«Складнощі навколо Roshen пов’язані з власником. Якби така сама корпорація належала якомусь політично неприв’язаному бізнесменові, то, я переконаний, ситуація були би значно простіша», – вважає Юрчишин.

Тож за цих політизованих обставин умови ринкової конкуренції не працюють, додає експерт.

Кермач: краще звернути увагу на банк Порошенка

У листопаді Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий офшорний компромат Paradise Papers. Серед відомих осіб, які в цьому контексті фігурують, – Петро Порошенко.

Журналісти «Слідство.Інфо», проаналізувавши дані, дійшли тоді висновку, що метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес Roshen у «сліпий» траст.

﻿Проте в Адміністрації президента заявили, що не збираються реагувати на розслідування Paradise Papers, адже справа не стосується особисто Порошенка.

Проте поки увага суспільства прикута до долі Roshen, Петро Порошенко залишає у власності або ж під своїм контролем значно більш ризиковані в плані корупції компанії. Так вважає Руслан Кермач, політичний оглядач фонду «Демократичні ініціативи».

«У промисловому секторі, в суднобудівному секторі і так далі. Тобто ті сфери, в яких є більше корупційних ризиків, ніж у Roshen, який працює в достатньо конкурентному середовищі і немає якихось нарікань. Я би краще звернув увагу на його банк, який на тлі інших банківських установ демонструє якісь колосальні прибутки», – сказав Кермач.

На думку аналітика, тема Roshen ще може актуалізуватись й ударити по репутації Петра Порошенка на тлі президентських виборів, що заплановані на 2019 рік.

Тим часом Басманний суд Москви продовжив термін арешту кондитерської корпорації Roshen в російському місті Липецьк.