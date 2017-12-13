Голова Rothschild у СНД: зацікавлені покупці відмовилися від купівлі Roshen через ризики

Всі зацікавлені в покупці Roshen сторони відмовилися від купівлі компанії через високі ризики, заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, банківська група зв’язалася з усіма основними світовими гравцями, які працюють в цьому секторі: європейцями, північноамериканцями, азіатами, а також з деякими великими інвестиційними фондами.

«Потрібно усвідомлювати, що тільки гравці глобального рівня можуть дозволити собі купити таку велику компанію, вартість якої в нормальних ринкових умовах буде складати близько декількох мільярдів доларів. Однак незабаром ми зрозуміли, що всі виявилися дуже байдужими щодо цієї можливості. Українсько-російська криза була на піку, і її розвиток був непередбачуваний, особливо в той час», – сказав він.

За словами Сальветті, всі зацікавлені сторони повідомили, що не готові брати на себе «такий високий ризик і ввічливо відмовлялися від можливості».

Як заявив керуючий, рішення про розміщення частки Порошенка в Roshen (а не у всій компанії, де також є низка акціонерів, які не мають контрольного пакета, включаючи найбільший міноритарний пакет акцій у генерального директора) у форматі «сліпого» трасту, є найбільш прозорим і єдиним робочим варіантом ефективного відділення Порошенка від його прав власності на акції.

«Це рішення було найкращою альтернативою міжнародної практики для таких ситуацій», – додав Сальветті.

У червні 2015 року президент України Петро Порошенко заявив, що планує передати в управління інвестиційної компанії Rothschild свій пакет акцій кондитерської компанії Roshen, у якій він є основним акціонером. 14 січня 2016-го Порошенко повідомив, що передав свою кондитерську компанію Roshen так званому «сліпому трасту». Він наголосив, що це єдиний інструмент для усунення конфлікту інтересів, крім того, «сліпий траст» має повноваження на продаж корпорації, якщо знайде гідного покупця.

Порошенко обіцяв продати свій бізнес, зокрема компанію Roshen, після обрання його президентом. Він переміг на виборах президента 25 травня 2014 року.