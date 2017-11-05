Журналісти оприлюднили нові секретні документи, де фігурують світові високопосадовці, зокрема України

Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) 5 листопада оприлюднили нові дані секретних документів, у яких йдеться про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Про це йдеться у повідомленні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка належить до мережі ICIJ.

Згідно з повідомленням, репортери з різних країн дослідили понад 13 мільйонів документів, де фігурують імена понад 120 світових політиків. У документах також згадуються підприємці, спортсмени та великі компанії. Süddeutsche Zeitung вказує на наявність у документах даних про радників і осіб, наближених до президента США Дональда Трампа, про британську королеву Єлизавету ІІ й інших посадовців.

У мережі новий витік даних, які порівняли з розкритими раніше «панамськими паперами», назвали цього разу «райськими паперами».

Водночас проект Громадського телебачення «Слідство-Інфо» поширило у неділю розслідування, базоване на даних Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, що співпрацює з ICIJ, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у сліпий траст.

Німецька газета Зюддойче Цайтунг отримала та передала мережам журналістів-розслідувачів ICIJ та OCCRP документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми «Авеллум», яка представляє інтереси Петра Порошенка, написали юристам з фірми «Еплбай» з острову Мен листа.

«Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)», – повідомляють журналісти текст листа.

Як йдеться у розслідуванні «Слідство-Інфо» з посиланням на дані «райських документів», метою створення президентського офшору могла бути мінімізація податків.

Порошенко пояснював, що відкрив офшорну компанію на Британських Віргінських островах лише для того, аби передати «Рошен» у сліпий траст, але ним продовжує володіти нідерландська компанія.

У Адміністрації президента України таких припущень і даних, оприлюднених у розслідуванні, поки не коментували.

Навесні минулого року автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції.

Репортери із 76 країн опрацювали понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній та їхніх власників. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко. Журналісти-розслідувачі заявляли тоді, що Порошенко на той час не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.