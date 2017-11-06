«Наче Порошенко мало не кожну цукерку особисто загортає» – в АП про розслідування щодо «Рошен»

Українські високопосадовці знову стали фігурантами офшорних розслідувань. Журналісти проекту «Слідство.Інфо» отримали доступ до витоку 13 мільйонів документів, пов’язаних із офшорами, так званих «Райських документів» і опублікували низку розслідувань. Одне з них стосується президента Петра Порошенка і можливого ухиляння від сплати податків компанією «Рошен». Матеріал вже назвали маніпулятивним юристи, які представляють інтереси зазначеної корпорації. Чимало критики щодо журналістського матеріалу з’явилось і від політиків. Радіо Свобода дізнавалося про реакції та можливі наслідки від масштабного витоку документів для України.

Перед тим, як створити офшорну структуру через панамську фірму, юристи, які представляють інтереси корпорації «Рошен», звертались до компанії з острова Мен. Листування представників обох сторін опинилося у розпорядженні журналістів «Слідство.Інфо».

У листі від юристів «Рошена» йдеться про делікатність справи через ім’я клієнта, а створення офшорної структури мотивують необхідністю реструктуризації кондитерського бізнесу, отриманням доступу до міжнародних ринків і податковими цілями. Також ідеться про можливість продажу акцій компанії.

Підозра на ухиляння від сплати податків

Попереднє розслідування від «Слідства.Інфо» щодо панамських документів та офшорів президента викликало неабиякий резонанс. Президент Петро Порошенко та його юристи пояснювали, що необхідність створення цих компаній була зумовлена вимогами щодо передачі бізнесу в управління у «сліпий траст».

Тепер же журналісти ставлять під сумнів цю мету і припускають, що саме «податкові цілі» могли бути мотивом. Анна Бабінець, журналіст «Слідство.Інфо», автор розслідування про офшори президента, каже, що юристи не відповіли на запитання: «Що таке податкові цілі?» – яке вона поставила в своєму запиті.

Доказів щодо ухиляння податків компанією «Рошен» немає, пояснює Анна Бабінець. Але підозри в журналістів залишаються, бо – на відміну від інших великих підприємств України – «Рошен» заборонила оприлюднювати суму сплачених до бюджету податків.

«Корпорація «Рошен» у топ-100 платників податків, але, на жаль, сама корпорація заборонила публікувати, скільки вона сплатила податків. Такі речі породжують підозри, бо корпорація не хоче бути відкритою, публікувати фінансові звіти, хоча скрізь ми чуємо заяви про те, що «ми платимо податки в Україні». Можливо… А можливо і ні. Бо частина структури таки веде за кордон», – пояснює журналіст в коментарі Радіо Свобода.

«Матеріали містять маніпулятивні твердження, не підтверджені фактами» – юристи «Рошен»

Юристи компанії Avellum, які представляють інтереси кондитерської корпорації, назвали твердження журналістів маніпулятивними і безпідставними. В офіційній заяві вони дорікають, що інформація, яку вони надавали автору розслідування, не була використана.

В першу чергу, мали намір продати компанію, а по-друге – уникнути подвійного оподаткування аби всі податки були сплачені лише в Україні, зауважили юристи і ще раз пояснили схему із передачею компанії у «сліпий траст».

«Без створення міжнародної холдингової структури передача корпорації Рошен у «сліпий траст» була б неможливою або юридично дефектною. Україна не є стороною Гаазької конвенції 1985 року про право, застосовне до трастів та їх визнання, тому передача корпорації «Рошен» у траст без створення міжнародної корпоративної структури була би недійсною з точки зору українського права», – мовиться в заяві юридичної компанії Avellum.

Ці ж тези озвучила і представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко

«Компанії міжнародної холдингової структури до передачі корпорації «Рошен» у «сліпий траст» не мали банківських рахунків. Тому будь-які заяви про порушення валютного законодавства чи перерахування готівкових коштів з України при створенні міжнародної холдингової структури є безпідставними домислами», – заявила Луценко на погоджувальному засіданні у Верховній Раді.

Реакції депутатів та антикорупційників

Політичний аналітик Віктор Уколов на своїй сторінці у «Фейсбук» опублікував матеріал з інформацією про те, що компанія «Рошен» у 2016 році сплатила податків до бюджету на 16% більше, ніж попереднього року, що склало понад 1,5 мільярди гривень.

Народний депутат Володимир Ар’єв звертає увагу на те, що у Європі компанії теж мають платити податки, тож офшорна структура навколо «Рошен» має мінімізувати саме ті податки, які б мали б бути сплачені у разі продажу компанії в Європі.

«В розслідуванні журналістів не побачили нічого нового» – це теза і представників антикорупційних організацій та депутатів. Можна говорити лише про моральний аспект в даному разі, вважає виконавчий директор «Тransparency International Україна» Ярослав Юрчишин. На його думку, це також може бути сигналом для іноземних інвесторів, хоча практика застосування офшорів досить поширена і в розвинутих країнах.

«Ті люди, які відповідають за економіку, за податкову систему в державі, на жаль, шукають механізми захисту активів за кордоном. Тобто ми бачимо, що українська політична еліта не настільки зацікавлена в тому, щоб особистим прикладом показувати іноземним інвесторам, що тут бізнес і статки є захищеними і сюди варто приходити», – наголошує він.

Чи «сліпий» траст?

На думку депутата з антикорупційного комітету Віктора Чумака, президент ніколи не позбудеться свого бізнесу, і цей репортаж лише нагадування про це.

Анна Бабінець в коментарі Радіо Свобода розповідає, що подавала запит до Адміністрації президента, щоб дізнатися, чи є якась інформація щодо продажу компанії «Рошен», і отримала відповідь, яка, за її словами, суперечить правилам «сліпого трасту».

«Мені відповіли, що за останньою інформацією, яку отримали фактично від Rothschild (*міжнародної банківської групи, якій передали у довірче управління корпорацію «Рошен» – ред.), ніяких пропозицій про купівлю не надходило. Наскільки ми знаємо, і сам президент про це говорив, що сам по собі «сліпий траст» означає, що ти взагалі не знаєш, що відбувається і лише з новин можеш дізнатися, що корпорація продана. Якщо президент отримує інформацію від Rothschild щодо пропозицій про купівлю, то це не зовсім «сліпий траст», – наголошує журналіст.

Те, що президент не має повноважень втручатися в управління кондитерською корпорацією, зазначили і юристи Avellum у своїй заяві.

«У зв’язку з передачею корпорації Рошен у довірче управління респектабельній міжнародній банківській групі Rothschild, Петро Порошенко не має повноважень на здійснення контролю за процесом пошуку покупців чи переговорним процесом щодо продажу корпорації Рошен чи будь-яких її частин. Зазначене питання повністю належить до компетенції та повноважень Rothschild», – йдеться у відкритому листі.

«Реагувати на чиїсь фантазії – не думаю, що це потрібно» – Горковенко

В Адміністрації президента на розслідування від «Слідство.Інфо» реагувати не збираються, бо це не стосується Петра Порошенка, пояснює завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

«Якщо б це стосувалося безпосередньо Порошенка та його діяльності, якщо б це було, наприклад, за аналогією з Трампом, який не передавав бізнес у сліпий траст, тоді так. А реагувати на чиїсь фантазії – не думаю, що це потрібно робити», – зазначає Горковенко.

Якщо з приводу змістовності і якихось висновків є питання, нехай або журналістська спільнота реагує, чи краще коли само суспільство робить висновки, додає він.

«Коли подивишся розслідування наших журналістів, то таке складається враження, що Петро Порошенко мало не кожну цукерку особисто загортає, а коли в деталі починаєш вдаватись, то все далеко не так», – зазначив Горковенко в коментарі Радіо Свобода.

Команда «Слідства.Інфо» як офіційний партнер Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP долучилася до міжнародного проекту «Райські документи» і знайшла в документах понад десяток українських прізвищ. Окрім розслідування про Порошенка, «Слідства.Інфо» опублікували інформацію про офшорні оборудки українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка.