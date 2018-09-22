Затриманий вночі на кордоні громадянин Росії попросив притулку в Україні – Держприкордонслужба

Громадянин Росії, якого українські прикордонники Сумського загону затримали у ніч на 22 вересня за спробу перетнути кордон України поза пунктом пропуску, попросив про політичний притулок, повідомила Державна прикордонна служба.

«Так, під час проведення фільтраційних заходів затриманий 25-річний чоловік, житель Москви, звернувся до правоохоронців із заявою про надання йому статусу біженця. Він пояснив, що у себе на батьківщині він зазнавав переслідувань представників російських спецслужб за свої політичні та релігійні погляди. Крім того, днями йому було пред’явлено обвинувачення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею карного кодексу Росії за збудження ненависті та ворожнечі. Через те, що він був оголошений у федеральний розшук, та через наявний ризик бути затриманим російськими прикордонниками в пункті пропуску, чоловік вирішив потрапити в Україну незаконним шляхом, перетнувши державний кордон на його «зеленій» ділянці», – мовиться на сайті відомства.

На відео, долученому до повідомлення, чоловік, який повернутий до камери спиною, говорить, що його переслідують у Росії «за політичні погляди, расові погляди і релігійні погляди». Себе він називає «старовіром, тобто язичником».

Як зазначили у Держприкордонслужбі, затриманого передадуть компетентним органам за встановленим порядком.

Офіційна статистика, а також підрахунки фонду «Право на захист», свідчить, що в Україні щороку просять про надання притулку від однієї до півтори тисячі осіб. При цьому постійно в державі перебуває не більше ніж 6 тисяч шукачів притулку, але за час імплементації норм ООН щодо біженців в українське законодавство отримали притулок в Україні близько трьох тисяч осіб. Серед основних країн походження шукачів притулку – Афганістан, Сирія, Росія, Узбекистан та Ірак.