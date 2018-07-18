Екс-міністр оборони України Михайло Єжель отримав статус біженця в Білорусі – суд

Колишній міністр оборони України Михайло Єжель отримав статус біженця в Білорусі, де він був послом із 2013 по 2015 рік, про це стало відомо з постанови Солом’янського районного суду Києва, який 5 липня дозволив судити екс-чиновника заочно.

В Україні Єжеля підозрюють у підриві обороноздатності Збройних сил країни, коли він обіймав посаду міністра оборони за часів президентства Віктора Януковича.

«Довідкою Головного управління військової контррозвідки за 16 травня 2017 року встановлено, що в Республіці Білорусь (Єжелю) надано статус біженця і, за оперативними даними, (він) проживає з сім’єю в Мінську, де винаймає квартиру», – йдеться в постанові суду.

Сам Михайло Єжель особисто підтвердив цю інформацію порталу TUT.BY: «Так, дійсно, я отримав статус біженця, це сталося більше року тому. Зараз я з сім’єю проживаю в Мінську, у сім’ї вид на проживання».

Єжель займав посаду міністра оборони України з березня 2010 року по лютий 2012 року, з 24 лютого 2012 року був радником президента України.

У квітні 2013 року президент Янукович призначив Єжеля послом України в Білорусі. У травні 2015 року президент Порошенко звільнив його з цієї посади, однак Єжель в Україну не повернувся.

У грудні 2016 года Головна військова прокуратура Генпрокуратури України направила справу Михайла Єжеля до суду.

Проти нього відкрито дві кримінальні провадження.

У першому його звинувачують у видачі незаконних доручень з оплати за рахунок бюджетних коштів комунальних послуг фірмам, які забезпечували армію харчуванням, і «нанесенні матеріальних збитків державі в розмірі 42,9 мільйона гривень».

Друге кримінальне провадження стосується його дій, які ледь не призвели до продажу двох бомбардувальників Росії. Збиток державі, за даними слідства, склав понад 24 мільйони гривень.

Згідно зі статтями звинувачення, Єжелю загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.