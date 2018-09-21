Чеський прем’єр не хоче прийняти з Сирії навіть сиріт

Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш потрапив під шквал критики за свою пропозицію не приймати в країні 50 сирійських дітей-сиріт, і взагалі жодного біженця з охопленої війною Сирії доти, доки ЄС не покращить патрулювання своїх кордонів. Висловлювання прем’єра про те, що в Чехії є свої сироти, про яких треба подбати, перш, ніж приймати сиріт з Сирії, викликало обурення і демонстрації.

На думку голови чеського уряду, ні про яких біженців з Сирії не йдеться, а «економічних мігрантів» його країна приймати не збирається. Принагідно Андрей Бабіш любить згадати, що Чехія прийняла десятки тисяч «українських біженців», які і є насправді економічними мігрантами, адже статус біженця серед українців мають одиниці. Що ж до сирійців, то на думку пана Бабіша, вони повинні знайти притулок ближче до дому, поза межами Європейського Союзу, а не займатися пошуками кращих умов «притулку» в країнах ЄС.

Чому ми повинні прийняти сирійських сиріт? У нас також є сироти в Чеській Республіці

Цю позицію прем’єра поділяє значна частина чеських політиків та виборців, які категорично відмовлялася від обов’язкових квот ЄС на переселення біженців. Однак позицію Бабіша, який відверто відмовився прийняти ані одного біженця, навіть сиріт із розірваної війною Сирії, у Чехії широко засудили.

«Чому ми повинні прийняти їх? У нас також є сироти в Чеській Республіці, яких ми повинні приготувати до життя», – сказав пан Бабіш в інтерв’ю. «Я займався політикою в основному для того, щоб дбати про чеських громадян. Чому ми повинні дбати про сирійських сиріт?» – сказав Бабіш усвоєму суботньому інтерв’ю.

З того часу в Чехії піднялася хвиля протестів. Деякі опозиційні політики назвали позицію Бабіша «ганебною» та «нелюдською». Навіть чинний міністр закордонних справ Ян Гамачек від партії соціал-демократів, що є молодшим партнером у коаліційному уряді пана Бабіша, зауважив, що 10 мільйонна Чехія зможе знайти житло для 50 сиріт.

Я думаю, що така екстремальна позиція перетворить прем’єр-міністра на «сироту» на політичній сцені Чехії

Незалежний депутат Європарламенту Павел Телічка говорить, що «екстремальний» перехід прем'єр-міністра може призвести до його політичної ізоляції.

«Він, очевидно, перейшов від досить обґрунтованої, ретельно продуманої позиції – відхилення квот ЄС та боротьби з нелегальною міграцією, до того, що, як він каже, країна навіть не розгляне жодного прохання надати притулок чи тимчасовий захист людям зі знищеної війною Сирії. Я думаю, що така екстремальна позиція перетворить прем’єр-міністра на «сироту» на політичній сцені Чехії».

Намагаючись виправдати свою позицію Бабіш заявив, що сирійські сироти – це хлопці-підлітки, а не безпорадні немовлята. А у своєму твіті він процитував Далай Ламу, який казав, що біженцям потрібно «надати допомогу і освіту», але повернути їх до рідної країни. Проте у словах Бабіша нічого не було про те, що Далай Лама сказав, що біженців спочатку потрібно прийняти в Європі, і що моральним обов’язком європейців є прийняти людей, чиє життя опинилося у небезпеці.

Протягом тижня у Чехії відбуваються протести з вимогами до уряду припинити ганьбити країну. Біля головного вокзалу в Празі відбулася демонстрація кількох сотень людей, які прийшли з транспарантами підтримати сирійських сиріт.

Ця ситуація є ганебною для Чехії, тому що прем’єр-міністр є популіст

«Ця ситуація є ганебною для Чехії, тому що прем’єр-міністр є популіст, який відгукується на посил більшості чехів, які відмовляють у гуманітарній допомозі навіть малим дітям. Меншість, яка ще зберегла людськість і здоровий глузд, є у вищій мірі розсерджена і намагається домогтися прийняття прийому сиріт», – заявили організатори цієї акції.

Нинішня ситуація ставить дзеркало перед чеським суспільством і вимагає від нього морального вибору

Чеський історик з Інституту досліджень тоталітарних режимів Адам Граділек нагадує про те, що 80 років тому в подібній ситуації було і багато чехословацьких громадян, які втікали від тоталітарних режимів, але перед ними закривали двері. На презентації книжки про чехословацьких євреїв у Гулагу він сказав, що ситуація повторюється і історія ставить дзеркало перед чеським суспільством.

«Були люди, як англієць сер Ніколас Вінтон, який врятував життя майже 700 єврейських дітей з Чехословаччини, але був і Радянський Союз, який євреїв, що втікали від нацистів, саджав до Гулагу за нелегальний перетин кордону. Нинішня ситуація ставить дзеркало перед чеським суспільством і вимагає від нього морального вибору», – говорить чеський історик.