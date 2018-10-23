Росіянин намагався ввезти в Україну тіло померлої жінки, видаючи її за пасажирку

Громадянин Росії намагався на автомобілі перетнути державний кордон України у Харківській області, видаючи померлу жінку за живу пасажирку. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Близько 17:30 до пункту пропуску «Гоптівка», що на Харківщині, на в’їзд в Україну прибув автомобіль Ford російської реєстрації під керуванням громадянина Росії. В якості пасажира в транспортному засобі знаходився громадянин України, син водія. Під час огляду транспортного засобу на задньому сидінні правоохоронці виявили труп жінки, яка була посаджена та пристебнута ременем безпеки як жива людина. Вже потім після виявлення трупа, водій, який виявився чоловіком померлої жінки, надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане компетентними органами Росії», – ідеться у повідомленні.

Правопорушники повідомили, що везли тіло родички у Запорізьку область, щоб там її поховати.

«Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному Гоптівці пункті пропуску «Нєхотєєвка», в свою чергу, не побачили в переміщенні трупа в такий спосіб нічого надзвичайного, та після проведення всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ», – зазначив Слободян.

Про правопорушення, передбачене ст.115 ККУ (навмисне вбивство), повідомили поліцію.

Слободян не уточнив, чи була померла громадянкою України, і чи мали правопорушники дозвіл на ввезення її тіла на територію країни.