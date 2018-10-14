ОБСЄ: із Росії до України завезли бронетранспортер

До України з Росії завезли бронетранспортер, повідомила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у звіті за 12 жовтня.

«БПЛА СММ дальнього радіуса дії знову виявив транспортні засоби, зокрема, вантажівку, що перевозила бронетранспортер (БТР), які посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в непідконтрольному урядові районі Донецької області поблизу кордону з Російською Федерацію, де відсутні пункти пропуску через кордон», – заявили в ОБСЄ.

Представники місії зазначили, що й раніше фіксували колони з тентованих вантажівок, які заїжджали в Україну з Росії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.