Український військовий поранений на донецькому напрямку – штаб

Один український військовий поранений внаслідок бойових дій на донецькому напрямку, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил на Донбасі.

За даними штабу, 25 жовтня підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 25 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.