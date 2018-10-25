У Міноборони України назвали терористичним актом обстріл Водяного

У Міністерстві оборони України назвали терористичним актом обстріл бойовиками Водяного у Донецькій області.

«Зазначимо, що вчора з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано черговий терористичний акт. З 16:35 протягом п’ятнадцяти хвилин окупанти випустили п’ять мін забороненого до застосування Мінськими угодами 120-го калібру по околиці населеного пункту Водяне», – заявив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Гуцуляк уточнив, що обстріл вели з боку окупованого села Заїченко.

За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування та пошкодження уточнюють.

У штабі операції Об’єднаних сил повідомляли, що бойовики впродовж минулої доби 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.