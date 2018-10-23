Штаб ООС заперечує інформацію про обстріл Щастя та Щастинської ТЕС

Штаб української воєнної Операції об’єднаних сил заперечує інформацію про обстріл міста Щастя Луганської області та Щастинської ТЕС із боку підтримуваних Росією бойовиків.

Українські військові зазначили, що ситуація в районі залишається контрольованою.

В угрупованні «ЛНР» не коментували інформацію.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.