Бойовики відкрили вогонь по КПВВ, де були цивільні – ООС

Бойовики незаконних збройних угруповань стріляли по контрольному пункту в’їзду та виїзду «Мар’їнка», коли через нього лінію розмежування перетинали мирні мешканці, повідомляють зі штабу Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, інцидент стався 18 жовтня близько 16 години вечора.

«Із терикону на околиці тимчасово окупованого Донецька, ймовірно, снайпером російсько-окупаційних військ здійснено обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» під час його роботи, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей. Куля калібру 7,62 міліметри, рикошетом від металевої опори накриття, влучила в заднє скло однієї з автівок, що перебували на оформленні в КПВВ. На щастя, на задньому сидінні автомобіля нікого не було», – йдеться в заяві прес-центру.

В штабі уточнюють, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Зі свого боку, бойовики угруповання «ДНР» наразі не оприлюднювали через підконтрольні їм інформаційні ресурси коментарів щодо цього повідомлення.

18 жовтня заступник голови Спеціальної моніторингової місії Александр Гуґ повідомив про загибель двох цивільних – 38-річної жінки і її 17-річної доньки – в Золотому внаслідок розриву снаряду.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.