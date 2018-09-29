Бойовики 28 вересня обстріляли околиці КПВВ «Гнутове», де були десятки цивільних – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики ввечері 28 вересня обстріляли зі 120-міліметрових мінометів околиці контрольно-пропускного пункту «Гнутове» на Донеччині, де в цей час перетинали лінію розмежування сторін понад 50 цивільних, повідомляє штаб української Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, попри обстріл, ніхто не постраждав, людей оперативно евакуювали.

«Після вогневого нальоту російських найманців громадян, котрі перебували в КППВ, було швидко оформлено встановленим порядком. На щастя, постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає», – йдеться в повідомленні.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

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Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.