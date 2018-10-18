Гуґ: минулого тижня на Донбасі загинули двоє цивільних, ще двоє поранені

Двоє цивільних загинули у Золотому, заявив на прес-брифінгу заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ.

«У Золотому 38-річна мати і її 17-річна донька загинули внаслідок того, що поблизу їхнього будинку розірвалися снаряди. В полі неподалік від населеного пункту хлопець отримав поранення від осколка артилерійського снаряда», – повідомив він.

Крім того, додав представник місії, ще один цивільний отримав поранення у Лутугіному, що в Луганській області, наступивши на міну.

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На переконання Гуґа, існує прямий зв’язок між порушенням режиму тиші і жертвами серед цивільних. Напикінці минулого тижня моніторингова місія зафіксувала відчутне збільшення кількості обстрілів.

«В останні три дні минулого тижня відбулося різке зростання рівня насильства. У той час, як за перші чотири дня тижня СММ ОБСЄ зафіксувало 1400 порушень режиму вогню щоденно, середня кількість таких порушень протягом решти трьох днів становила понад 2300. Тобто зростання на 60%», – заявив представник ОБСЄ.

Він вчергове закликав сторони до дотримання режиму тиші і повного виконання Мінських угод.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.