На переговорах щодо звільнення заручників на Донбасі прогресу немає – Геращенко

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила про безрезультатність переговорів, які відбулися в Мінську 16 жовтня.

«Ключова тема гуманітарної групи, де сьогодні працювали представники СБУ і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій – звільнення заручників. Тут немає жодного прогресу. Москва не визнає своїх росіян в українських тюрмах. ОРДЛО займає деструктивну позицію», – вказала Геращенко у Facebook.

«Ми також нагадали координатору ОБСЄ Фрішу, що його не допустили до всіх ув‘язнених в ОРЛО, яких катують. Вчергове підняли питання підлітків, незаконно затриманих бандитами в окупованому Донецьку ще у вересні 2016 року. Представники ОРДО обіцяли ОБСЄ відпустити дітей... до грудня 2016, натомість зараз засудили їх до тюремних термінів за шпигунство. Очікуємо від ОБСЄ жорсткішої позиції щодо дітей і підлітків», – додала представниця України.

Представники бойовиків натомість заявляють, що «президент України Петро Порошенко має розблокувати процес обміну полоненими, який саботує українська сторона». Таке висловлювання представниці угруповання «ЛНР» Ольги Кобцевої цитує сепаратистський ресурс «Луганский информационный центр». Кобцева також стверджує, що представники України в гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук та Ірина Геращенко проігнорували роботу підгрупи.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 6 листопада. На ній буде відсутній заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ, мандат якого завершується наприкінці жовтня. Українська сторона подякувала дипломату зі Швейцарії за його чотирирічну роботу на Донбасі, повідомила Геращенко.