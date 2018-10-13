У Донецьку та деяких інших містах ОРДЛО з’явились написи «Слава Україні!» (фото)

Непідконтрольні українському уряду міста на Донбасі обклеїли проукраїнськими листівками. На адмінбудівлях, поблизу ринків та зупинок громадського транспорту з’явились постери з привітаннями до Дня захисника України.

Фотографії, які це підтверджують журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали мешканці різних міст, які підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, у Донецьку синьо-жовті листівки помітили на будівлі контрольованої Росією «адміністрації» Пролетарського району міста.

На вулиці Пухова біля каплички Святого Апостола Іоанна Богослова вивісили український прапор, а на вулиці Університетській з’явився напис «Слава Україні!».

Таке ж проукраїнське гасло помітили на будівлі школи на вулиці Космонавтів у місті Дебальцеві Донецької області.

А напис «Донбас – Україна» – на будинку культури міста Антрацит Луганської області.

У Макіївці Донецької області проукраїнська символіка з’явилася на Соборній площі, площі Леніна та біля Центрального універмагу.

Це вже не перша проукраїнська акція на непідконтрольному Україні Донбасі. Раніше схожа символіка з’явилась у контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» містах напередодні Дня Незалежності України.

14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці і річницю створення УПА. 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України із 2014 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів, які контролюють частину території регіону. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.