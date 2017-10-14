Радіо Свобода Daily: 14 жовтня – потрійне свято для українців

Сьогодні в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та і 75-ту річницю створення УПА. Відтак цей огляд ми вирішили зробити святковим і героїчним. Справедливо розпочати його з історій реальних людей.

Легендарний Сухаревський

Вадим Сухаревский в свої 33 роки – один з найвідоміших в народі загальновійськових командирів Збройних сил України. Майор, командир батальйону морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти, який продовжує службу в зоні конфлікту. Його вчинок під Слов'янськом у квітні 2014 року, коли він порушив наказ «Не стріляти» і врятував співробітників СБУ, вже став легендою. Він – перший український військовослужбовець, який відкрив вогонь по ворогу, захищаючи Україну.

Два життя Василя Сліпака

Про ще одного відомого захисника але, на жаль, покійного, сьогодні у Львові презентують фільм «Моя війна: два життя Василя Сліпака». Стрічку про українського оперного співака Василя Сліпака вже побачили на прес-показі журналісти у Києві. І хоч Василь Сліпак – у головній ролі, фільм – не про нього, а швидше про людські цінності, розповів режисер Леонід Канфер.

«Бандерівський інтернаціонал»

І від сучасних героїв перейдемо до прагероїв. Ми вирішили розпитати про один цікавий, але маловідомий аспект діяльності УПА – хто, крім українців, воював у її лавах. І про це Радіо Свобода розповів автор книжки «Бандерівський інтернаціонал» Олег Стецишин. У своїй праці він наводить 359 біографій бійців УПА, які не були українцями.

«Перемога над енкаведистом»

І знову до конкретних людей. Працівники Служби безпеки України у Львівській області напередодні 75-річниці Української повстанської армії передали копії кримінальних справ двом зв’язковим УПА – 97-річній Ользі Ільків зі Львова і 94-річній Анастасії Закидальській-Петричкович із Борислава. Обидві жінки були арештовані НКВС і жорстоко допитані у тюрмах Львова та Дрогобича. Через понад сім десятиліть вони зможуть оглянути матеріали кримінальної справи, прочитати про своє життя, як його описали енкаведисти.

Історія граючись?

І на завершення гра. Відтепер українські школярі і освітяни зможуть пограти у першу в Україні настільну гру «Сто років Українській революції», яку презентували у рамках фестивалю «Історія.UA. Без брому і нафталіну».

Вивчати свою історію ніколи не пізно!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає гарних вихідних, а також вітає усіх чоловіків та жінок, що боронять Україну на фронті та в тилу

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