Из Мариуполя не уйдем, мы теперь местные – командир морской пехоты Сухаревский

Вадим Сухаревский в свои 33 года - один из самых известных в народе общевойсковых командиров Вооруженных сил Украины. Майор, командир батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты, продолжающий службу в зоне конфликта. Его поступок под Славянском в апреле 2014 года, когда он нарушил приказ «не стрелять» и спас сотрудников СБУ, уже стал легендой. Он первый украинский военнослужащий, который открыл огонь по врагу, защищая Украину. С комбатом Сухаревским Радио Донбасс.Реалии пообщалось после встречи со студентами исторического факультета Мариупольского государственного университета.

Хотим для детей и их родителей развеять мифы вражеской стороны о нас, как о «карателях»

– Армия – зеркало общества, а дети – это наше будущее. При всей серьезности нашего вида, мы такие же люди, как все, и мы абсолютно открыты. Наше слово, наши рассказы должны пролить свет на ситуацию, на ту информационную войну, которая сейчас идет. Особенно в этом, прифронтовом регионе. Хотим для детей и их родителей развеять мифы вражеской стороны о нас, как о «карателях». Хотим, чтобы те, кто не все понимает, что происходит сейчас, сформировали для себя правильную точку зрения.

Молодежь построит сильную страну, в которой не надо будет воевать

Моя оценка встречи – пять с плюсом. Активная молодежь, подкованная, интересующаяся, живая, патриотично настроенная. Это самое главное. Внушает веру в ту работу, которую мы делаем, и осознание того, для кого мы это делаем. Студенты – наша элита. Считаю, что именно молодежь построит сильную страну, в которой не надо будет воевать, которая не будет волноваться за восточных, западных и северных соседей.

​– Вадим, о Вас ходят легенды. Как Вы относитесь к славе?

– Негативно. Для меня деятельность на войне – это исполнение моих обязанностей. Насколько хорошо или плохо я их исполняю в разные периоды, оценит время и мои подчиненные. Формирование легенды? Мне это не свойственно.

– Расскажите о своих подчиненных. Кто они для Вас?

Морской пехотинец – такой же военный, только в квадрате, если не в кубе

– Вообще армия – это такой институт, где качества, присущие защитнику, вырабатываются и воспитываются. Те люди, которые приходят в армию, этими качествами уже владеют. Морской пехотинец – такой же военный, только в квадрате, если не в кубе. Морпех – это уже заслуга. Так вот у меня – морпехи. Однозначно!

​– Кто служит в вашем батальоне, и как настроены бойцы? Удается ли бывать дома?

Есть у нас женщина – гранатометчик. Ей 23 года

– В батальоне служат ребята со всех областей Украины. Есть ребята с оккупированной территории, которые служат и будут служить, пока не вернут свою землю. Очень мотивированные бойцы. Служат у нас и женщины. В армии для них нет никаких препятствий. Правда, это в основном повара, связисты, санитарные инструкторы. Но не только. Есть у нас женщина – гранатометчик. Ей 23 года. И как бы я ни старался перевести ее на более легкий участок, ничего не выходит. Она не видит себя в другой специальности.

Дома бываем нечасто. Я сам родом из Закарпатья, и крайний раз был у родителей весной прошлого года. Ничего – служим.

– Прозвучало слово «крайний». Это особая примета?

Для морпеха нет слова «последний»

– Для морпеха нет слова «последний». Последним может быть только вздох. Все остальные случаи – крайние.

– Если есть приметы, наверняка есть и шутки. Как подшучиваете над молодыми бойцами?

– Стандартный вопрос для молодого морпеха: сколько полос на тельняшке? Некоторые их считают (смеется). А на самом деле им положено знать, что их две – темно-синяя и белая. А у плохого морпеха – три. Грязная добавляется.

– Как отдыхают морпехи, чем занято их свободное от службы время?

– У нашего батальона есть друзья – артисты, которые к нам приезжают. Это ТНМК, Сашко Положинский – «Тартак». Мы общаемся с Вакарчуком, он к нам приезжает. Завтра вот приезжает Тарас Житынский. Этот парень придумал какой-то инструмент типа гитары или бандуры, озвучивает мультики, кино, его голос часто слышен с экранов. Так вот он завтра приезжает, поиграет нам на гитаре. Досуг есть. Конечно, про религию и беседы с личным составом тоже не забываем.

– Вадим, как удается сохранять выдержку и спокойствие?

– Это закон армии. В любой ситуации улыбайся и будет легче!

​– Как оцените позицию Украины в военном конфликте? Как Вы видите его решение?

– Я верю в наши силы, верю в то, что мы делаем. Политику нашего государства в этом конфликте считаю правильной, я ее поддерживаю. Что касается решения, то это только победа. Любым путем. Будь это наступление, будь это политическое решение. В любом случае – это выход на наши границы и возвращение наших территорий.

– Мы редко слышим от военных и руководителей страны обращения к людям, живущим на оккупированной территории. Как бы Вы к ним обратились, что бы им сказали?

Мы скоро вернемся. Тем, кто этого не ждет, популярная фраза «Чемодан. Вокзал. Россия» – для них

– Для тех, кто ждет нашего прихода и возвращения Украины, передам, что мы скоро вернемся. Тем, кто этого не ждет, популярная фраза «Чемодан. Вокзал. Россия» – для них. Легкой жизни для них, особенно если они нас предали и воюют против нас, после нашего возвращения не будет.

– Когда вы охраняли подступы к Мариуполю, жители спали спокойно. Вы остаетесь здесь?

– Пункт постоянной дислокации батальона – город Мариуполь. Мы теперь местные.