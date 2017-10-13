У Києві презентували настільну гру для популяризації історії України

У Києві у рамках фестивалю «Історія.UA. Без брому і нафталіну» представили першу в Україні настільну гру для школярів і освітян «Сто років Українській революції». Як розповів Радіо Свобода ініціатор створення гри, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, таким чином науковці мають намір популяризувати історію Україну серед підлітків і молоді.

«Ми вважали за потрібне зробити так, щоб важку історію (Української революції – ред.) було цікаво вчити і показати ті її моменти, які захоплюють. І я переконаний, що юні хлопці і дівчата, які візьмуться за цю гру, які почнуть її використовувати, відкриють для себе багато нового в історії: до цієї гри додано спеціальний невеличкий підручник, в якому прописано історію», – каже Вятрович.

Настільна гра розроблена українськими науковцями, вона вийшла накладом 650 примірників, які будуть передані до навчальних закладів у різних регіонах України, повідомив В’ятрович.

Фестиваль «Історія.UA. Без брому та нафталіну» – перший в Україні захід, у рамках якого науковці і громадськість обговорюють сучасні методи популяризації історії України. Фестиваль започаткував Український інститут національної пам’яті.

Завдання першого фестивалю, за словами В’ятровича – привернути увагу українців до подій сторічної давності, до подій Української революції 1917-1921 років. Окремо у рамках фестивалю обговорюють проблеми, пов’язані з 75-річчям створення Української повстанської армії, і вшанування українських героїв нинішньої гібридної війни, яку Росія веде проти України.