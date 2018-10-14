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14 Жовтень 2018, Київ 19:53
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Тисячі людей у Львові вітали захисників України – відео

Тисячі людей у Львові вітали захисників України – відео
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Тисячі людей вийшли на вулиці Львова 14 жовтня, щоби привітати учасників «Маршу захисників України», присвяченому Дню Захисника України. У ньому взяли участь понад 1200 військових із різних підрозділів, розміщених на Львівщині: добровольці, які воювали у зоні бойових дій на Донбасі, курсанти, ліцеїсти, волонтери, майданівці. Їх вітали оплесками і вигуками «Дякуємо!». Також містом проїхала військова техніка, зокрема бронетранспортери та бронеавтомобілі. А на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку військові знайомили людей із різними видами зброї та розповідали про службу.

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