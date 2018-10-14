Сьогодні відзначають День захисника України

14 жовтня відзначають День захисника України.

У жовтні 2014 року його своїм указом запровадив президент України Петро Порошенко «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості».

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Одночасно був скасований указ про запровадження в Україні Дня захисника Вітчизни, який відзначали 23 лютого.

З 2015 року День захисника України визначили державним святом.

Дату обрали невипадково – 14 жовтня відзначається День українського козацтва та річниця створення Української повстанської армії.