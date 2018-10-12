У Києві «запалили свічку пам’яті», щоб вшанувати полеглих оборонців України

У Києві біля Стіни пам’яті на мурах Михайлівського монастиря школярі, студенти, ветерани й родини загиблих воїнів запалили свічки, вшановуючи пам’ять полеглих за Україну.

Акцію «Запали свічку пам’яті» ініціювали УПЦ Київського патріархату, благодійний фонд «ЕЛЕОС – Україна», Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Київський міський підрозділ Національної організації скаутів України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди запалили кілька сотень свічок і лампадок, щоб вшанувати загиблих на сході України бійців Збройних сил, Національної гвардії, прикордонних військ і спецслужб України, а також полеглих у боях за Україну добровольців.

У розмові з Радіо Свобода заступник голови Синодального відділу соціального служіння та благодійності УПЦ КП, протоієрей Сергій Дмитрієв повідомив, що метою заходу є вшанування пам’яті загиблих воїнів та залучення молоді до соціально-корисної діяльності.

«Не забуваймо, що 14 жовтня також День Покрови Пресвятої Богородиці та водночас День Українського козацтва. День захисника України – це день, присвячений вшануванню сучасних та історичних оборонців, які боролися за свободу й незалежність нашого народу у попередні часи і виконують свій військовий обов’язок перед Батьківщиною нині», – наголосив отець Сергій.

Організатори акції присвятили її воїнам різних часів, хто віддав життя в боротьбі за волю і незалежність України. До участі в акції долучилися митці з Литви.

Цього року 1 вересня, у День знань, київські школярі також поклали квіти біля Стіни пам’яті, щоб вшанувати загиблих воїнів.