День захисника України: свято війська чи вітання чоловікам?

14 жовтня українці святкують День захисника України. Історично саме на Покрову вшановували військо, а також відзначали створення Української повстанської армії. Проте офіційно це свято запровадили вже після початку російської агресії. Для частини населення воно витіснило звичне раніше 23 лютого – День захисника Вітчизни, який в СРСР був Днем Радянської армії. Є ті, хто не сприймає нововведення і за звичкою вітає чоловіків взимку. Чим є зараз для українців 14 жовтня, і чи асоціюють вони його з УПА?

«Україна більше не святкуватиме День захисника Вітчизни 23 лютого. Ніколи», – заявляв під час святкування Дня Незалежності президент України Петро Порошенко у 2014 році.

І з 2015 року 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України і навіть стало вихідним.

Проте чи встигли українці звикнути до цього свята?

Більшість українців (59%) підтримують появу цього свята, незадоволені цим днем третина опитаних (32%), свідчать дані соціологічної групи «Рейтинг». Святкування схвалює 77% жителів центру, 67% – заходу, 47% – півдня і 33% – сходу країни.

Нові старі традиції

Сила соціальної інерції дуже сильна: потрібні десятиліття, щоби люди відвикли святкувати те, що відзначали 70 років, каже заступник директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

І дані опитування про те, що центр та захід сприйняли День захисника України позитивніше, аніж схід та південь, досить прогнозовані, каже він. Це наприкінці 1990-х років стало очевидно, що різні частини України по-різному сприймають свята, додає Головаха.

І якщо держава хоче, щоби День захисника України стало рідним і для заходу, і для сходу, слід надати йому об’єднуючого відтінку, мовляв, це свято чоловічої гідності, вважає соціолог.

Важливо, щоби це свято стало загальноукраїнським. Це – день не просто випадковий, а коли Україна проявляла мужність

«Важливо, щоби це свято стало загальноукраїнським. Треба роз’яснювати, що це – день не просто випадковий, а коли Україна проявляла мужність. Треба це зв’язати з чоловічою гідністю, без цього буде довго і важко», – каже Головаха.

Водночас напередодні 14 жовтня соцмережами ширилась протилежна думка: не слід перетворювати День захисника України на «день дарування шкарпеток чоловікам». Слід вітати і жінок, які також захищають державу, пишуть користувачі у Facebook.

Ще рано стверджувати, що День захисника України стало звичним святом для громадян – ставлення до нього лише формується, каже голова правління фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Для багатьох воно стало замінником Дня захисника Вітчизни, що до війни з Росією відзначалось 23 лютого, каже вона.

Якщо це буде правильно організовано, це може стати одним із основних свят, тому що у нас – війна

«Як день армії, якщо не брати якісь крайнощі, 23 лютого було нормальним, згадували Другу світову війну. У нас це може бути цілком своє, свій героїзм сучасний. У нас є чим пишатися, і якщо це буде правильно організовано, це може стати одним із основних свят, тому що у нас – війна», – говорить Бекешкіна.

Що планується на 14 жовтня?

За змістом свята 23 лютого і 14 жовтня все ж різні, вважає історик, керівник архіву СБУ Андрій Когут. І воно має бути не про стать, а про захист вітчизни:

Хотілось би, щоби 14 жовтня залишилось днем, коли ми говоримо про наших вояків, про тих, хто служить в армії – і чоловіків, і жінок

«23 лютого перетворилось у відповідник 8 березня, який був пов’язаний не стільки з воїном, захисником своєї країни, а з чоловічою статтю. Хотілось би, щоби 14 жовтня залишилось днем, коли ми говоримо про наших вояків, про тих, хто служить в армії – і чоловіків, і жінок. І без того, щоби це свято поширювалось на всіх осіб чоловічої статі», – говорить Когут.

Окрім того, 14 жовтня традиційно пов’язане в українців саме з військом: українським козацтвом, пізніше з січовими стрільцями, з вояками ЗУНР та УПА, каже Когут.

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Дискусійну раніше ідею визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність визнають зараз у 2,5 рази більше українців, аніж у 2010 році, свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг». Проте асоціювати 14 жовтня лише з повстанцями не варто – свято має значно ширший контекст, погоджуються експерти.