З нагоди Дня захисника українці відпочиватимуть 3 дні – уряд

З нагоди відзначення Дня захисника України громадяни відпочиватимуть 3 дні – з 14-го до 16 жовтня включно. Це передбачено відповідною постановою Кабінету міністрів України.

Крім того, підприємствам та організаціям рекомендовано організувати скорочений робочий день (ст.53 КЗпП України) перед попереднім святковим – на одну годину. Це стосується, як тих, хто працює за 5-денним, так і за 6-денним робочим графіком.

Президент України 13 жовтня 2014 року підписав указ, відповідно до якого щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.

На 14 жовтня також припадає свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і річниця створення УПА.

