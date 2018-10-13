Порошенко закликає до «подячної молитви» на Софійській площі

Президент України Петро Порошенко закликає українців прийти на «подячну молитву» вранці 14 жовтня на Софійську площу в Києві.

«До мене звернулася група шанованих громадських лідерів, серед яких Юрій Щербак, Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький. Вони пропонують українській громаді спільно помолитися 14 жовтня за Україну, її військо і єдину церкву, яку творимо разом. Закликаю всіх небайдужих: давайте всією громадою станемо до подячної молитви за автокефалію для нашої Церкви», – написав президент у Facebook ввечері 12 жовтня.

14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці і річницю створення УПА. 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України із 2014 року. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.