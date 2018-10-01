У Росії склали вину на Україну за загибель дітей біля Горлівки, у США – на Росію

У Росії висунули офіційні звинувачення на адресу України через загибель підлітків на мінах біля окупованої Горлівки, посольство США в Україні заявило про відповідальність за це Росії.

Як заявив Слідчий комітет Росії, «українські силовики вже не обмежуються артилерійськими обстрілами, а застосовують інші, більш витончені способи заподіяння тілесних ушкоджень та вбивства мирного населення».

За твердженням російського відомства, нібито «представники силових структур України, виконуючи завідомо злочинні накази вищих посадових осіб, вирішили встановити мінно-вибухові інженерні перепони на території об’єктів цивільної інфраструктури, які не є воєнними цілями, підконтрольних самопроголошеній Донецькій Народній Республіці» (так у Москві називають підконтрольне їй і підтримуване нею збройне сепаратистське угруповання з такою назвою, що визнане в Україні незаконним і терористичним – ред.).

«Реалізуючи цей злочинний план, працівники силових структур України замінували територію в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» недалеко від міста Горлівки. 30 вересня 2018 року в цій місцевості гуляли четверо неповнолітніх. У результаті детонації боєприпасів троє з них загинули, один був поранений», – твердять у Москві.

Тим часом посольство США в Україні звернуло увагу, що відповідальна за трагедію саме Росія, яка спровокувала конфлікт на сході України і не домагається від підконтрольних їй бойовиків розмінування захоплених і замінованих ними територій.

«Ми в розпачі від повідомлень про те, що в контрольованій Росією Горлівці три підлітки загинули, підірвавшись на міні, а четвертий зазнав поранень. Спровокований Росією конфлікт на сході України перетворив Україну на одну з найбільш замінованих країн світу», – заявили в посольстві.

«Росія повинна наполягати на тому, щоб її ставленики на сході України зменшили мінні загрози. Тамтешні діти заслуговують на мирне та безпечне дитинство. Українці страждають від російської агресії», – написало посольство в соцмережах і супроводило свій допис хештегами #МирУкраїні #peace4Ukraine.

В окупованій Горлівці представники фактичної адміністрації, встановленої підконтрольним Росії угрупованням «ДНР», заявили 30 вересня, що хлопці «намагалися перетнути лінію розмежування сторін у закритій для цивільного населення зоні» і, прямуючи в бік контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» на підконтрольній Києву території, підірвалися на міні – при тому, що по всій лінії розмежування в тому районів встановлені інформаційні вказівники про заборону пересування. Рятувальні служби бойовиків уточнили, що вибух стався в лісосмузі за 150–200 метрів від так званого «нульового блокпосту» – що розташований приблизно за 1200 метрів від КПВВ «Майорськ». За коментарями в соцмережах, у тому числі проросійського спрямування, трагедія сталася на підконтрольній бойовикам території, що була замінована самими бойовиками.