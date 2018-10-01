Три дитини загинули, підірвавшись на міні в окупованій Горлівці

Троє дітей загинули, ще одна дитина поранена через підрив на міні у Горлівці на Донеччині, яку контролюють підтримувані Росією бойовики, повідомляють сепаратистські сайти. Трагедія сталася 30 вересня.

«Мер» Горлівки Іван Приходько повідомив, що загиблим – від 13 до 15 років, а пораненій дитині – 10 років. Він заявив агенції AFP, що діти пішли на прогулянку, знайшли покинутий будинок «і просто шукали пригод».

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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За українськими даними, озвученим Міністерством оборони, за чотири роки бойових дій від мін і снарядів на Донбасі загинули майже 500 людей, серед них – 21 дитина.