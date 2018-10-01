У 2018 році 23 дитини загинули або були поранені через бойові дії на сході – СММ ОБСЄ

З початку 2018 року 23 дитини загинули або зазнали поранень через бойові дії на Донбасі, заявляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

«Діти продовжують бути жертвами тривалого конфлікту», – зазначили в заяві представники СММ.

Цю заяву в Місії зробили у зв’язку з загибеллю трьох дітей через підрив на міні на окупованих територіях.

30 вересня в окупованій незаконним збройним угрупованням «ДНР» Горлівці через підрив на міні загинули троє дітей, ще один хлопчик зазнав поранення.

В Росії відповідальність за трагедію поклали на українських військових, тоді як посольство Сполучених Штатів в Україні оприлюднило заяву, в якій пов’язало загибель дітей із «спровокованим Росією конфліктом».

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За українськими даними, озвученим Міністерством оборони, за чотири роки бойових дій від мін і снарядів на Донбасі загинули майже 500 людей, серед них – 21 дитина.