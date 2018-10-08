На Донбасі вдень 8 жовтня поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі вдень 8 жовтня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Гібридні сили вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських військових у районах населених пунктів Кримське, Катеринівка, Троїцьке, Водяне та Лебединське, ідеться у вечірньому зведенні.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири ухвалювали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», – додають українські військові.

В угрупованні «ЛНР» не інформують про бойові дії 8 жовтня.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові обстріляли село Пікузи (стара назва Комінтернове) на півдні контрольованої бойовиками території, були пошкоджені два будинки.

Також читайте: «Особливий статус» Донбасу продовжили до кінця 2019 року: що це означає?

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.