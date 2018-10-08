Як працюють захоплені військові заводи під контролем угруповань «ЛНР» та «ДНР»?

Майже 20 підприємств військово-промислового комплексу залишились на непідконтрольній Україні частині Донбасу – заводи з виробництва вибухівки, патронів, електроніки і багато іншого. Наприклад, на донецькому «Топазі» до війни виробляли легендарні «Кольчуги» – станції радіотехнічної розвідки. Як зараз використовують ці заводи і чи можуть бойовики створити власний «ВПК»? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



На патронному заводі в Луганську виробляють стрілецькі набої, а у Донецьку на заводі хімічних виробів – вибухівку для військових потреб. За даними Головного управління розвідки Міноборони, під контролем бойовиків – щонайменше 17 об’єктів оборонно-промислового комплексу України.

В першу чергу це підприємства спеціальної хімії з виробництва вибухових речовин для боєприпасів

«В першу чергу це підприємства спеціальної хімії. Тобто з виробництва вибухових речовин для боєприпасів. Крім того, це Луганський патронний завод, безумовно, а також підприємства з ремонту авіаційної техніки і електроніки», – пояснює головний науковий співробітник відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Віталій Бегма.

Крім, власне, військових заводів, угруповання «ЛНР» та «ДНР» активно використовують цивільні об’єкти, або, як їх називають, підприємства подвійного призначення.

«Для ремонту важкої техніки, для ремонту автомобільної техніки, для ремонту систем залпового вогню і взагалі всього того озброєння, яке перебуває на території окупованих районів», – зазначив представник ГУР України Вадим Скібіцький.

На окупованій частині Донбасу залишились унікальні виробництва, які в Україні намагаються відновити уже кілька років. До прикладу, Луганський авіаремонтний завод зараз використовує Росія. Через це підприємство влітку потрапило під українські санкції. Виявляється, попри війну, для потреб ЗСУ завод працював аж до 2016 року – до початку «блокади».

«Вони були монополістами з виготовлення і відновлення лопатей для гелікоптерів. І, на жаль, така ситуація залишається ще до сьогодні. Я був дуже здивований, що навіть в ті часи триває кооперація. Українські збройні сили відправляли на Луганський завод ці лопаті для ремонту і їх відновлення», – каже заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

У профільному міністерстві переконують: на початку конфлікту цінне устаткування з Донбасу вивозили цілими заводами, разом з продукцією. Наприклад, викрали комплекс радіоелектронної боротьби «Мандат» з донецького заводу «Топаз». Зараз візуально підприємство не має жодних ознак занепаду. До війни там виробляли «Кольчуги». Радіолокаційні станції встигли перевезти під Київ. А сам завод розмістили в Запоріжжі.

«Головне, за чим полювали – це технологічна документація з виготовлення, а не саме обладнання. На жаль, вона втрачена і потрапила, звісно, в руки ворога. Але є підприємства, які евакуювали, в тому числі і технологічну документацію», – зазначив Георгій Тука.

Грабували, звичайно, найбільш цінні речі

«Грабували, звичайно, найбільш цінні речі. Решта або знищувалась, або залишалася в такому вигляді, щоб там дещо можна було використовувати місцевими бандформуваннями для власних потреб», – розповідає Віталій Бегма.

Ще три роки тому угруповання «ЛНР» та «ДНР» заявили про створення власного «оборонно-промислового комплексу». З того часу показали кілька гвинтівок, міномети різних калібрів і дві реактивні системи залпового вогню – «Чебурашка» і «Сніжинка».

«Оборонно-промислові комплекси» – що «ЛНР», що «ДНР» – не здатні забезпечити потреби російських окупаційних військ

«Це просто збірка окремих видів озброєння з використанням всього того, що уже є на озброєнні в російській армії. А взагалі, так звані «оборонно-промислові комплекси» – що «ЛНР», що «ДНР» – не здатні забезпечити потреби російських окупаційних військ», – наголосив Вадим Скібіцький.

На повну на непідконтрольній Україні частині Донбасу не працює жодне підприємство, переконують в українському Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Мовляв, продукцію просто нікому продавати. А разом зі знищенням і зупинкою заводів виїхали і їх працівники – в Росію або ж на контрольовану владою України територію.

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