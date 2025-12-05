«Кожна бригада щомісяця отримуватиме стабільну кількість мобілізованих»: Паліса про новий підхід

На Ставці Верховного головнокомандувача ухвалили важливе рішення, на яке «чекали практично всі бойові бригади», заявив заступник голови Офісу президента Павло Паліса 5 грудня.

Він уточнив, що йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами до початку базової підготовки. Передбачається, що такий розподіл буде справедливим, рівномірним і передбачуваним.

«Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу», – розповів Паліса.





За словами заступника голови ОП, підготовка новобранців відбуватиметься «максимально наближено» до умов конкретної бригади. Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і ці спроможності планують розширювати.

Підготовка для бригад, які не мають власних навчальних можливостей, відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із супроводом інструкторів із бригади, уточнив Паліса.

Він очікує, що це забезпечить бригадам прогнозованість, можливість формувати власні навчальні цикли, злагоджувати підрозділи та працювати з людьми системніше.

«Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення. Разом з Генеральним штабом та командирами ми продовжуємо працювати над деталями впровадження. Головне – щоб ця система працювала чесно, однаково для всіх і допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону», – додав він.

Читайте також: «Тоді у нас велика проблема»: в DeepState вказали на невідповідність мапи Генштабу ситуації у Покровську

Раніше 5 грудня президент Володимир Зеленський звітував про засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому ухвалили «справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей».

За словами президента, кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми «так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу».

У листопаді Зеленський заявив про запит на справедливий розподіл особового складу між бригадами. Коментуючи ці слова, заступник голови ОП Павло Паліса повідомив, що це питання «вже неможливо відкладати».



