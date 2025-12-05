Кожна бригада має отримувати щомісячне поповнення людьми – Зеленський після Ставки

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача – про це він повідомив 5 грудня, назвавши засідання «дуже важливим».

«Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу», – повідомив він.

За словами президента, військові на фронті про це часто говорили, і командування це реалізує.

«Це значно допоможе зміцнити наш захист. Деталі згодом представлять Генштаб і Павло Паліса», – додав Зеленський.

Напередодні президент анонсував засідання Ставки, і серед питань якого назвав новий розподіл особового складу серед підрозділів.

У листопаді Зеленський заявив про запит на справедливий розподіл особового складу між бригадами. Коментуючи ці слова, заступник голови ОП Павло Паліса повідомив, що це питання «вже неможливо відкладати», і він та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов отримали доручення від президента підготувати конкретні пропозиції по цьому напрямку.

Паліса тоді вказав на необхідність впорядкувати систему, яка працюватиме однаково для всіх для забезпечення «справедливості, довіри і стабільності для підрозділів», які тримають важкі напрямки.



