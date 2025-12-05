МАГАТЕ: повне відновлення конфайнменту ЧАЕС важливе для довгострокової ядерної безпеки

Цього місяця команда Міжнародного агентства з атомної енергії працює в Україні, щоб оцінити стан електричних підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки, після останніх «військових атак» на енергетичну інфраструктуру – про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі 5 грудня.

Також, вказав він, команда МАГАТЕ завершила комплексну оцінку безпеки Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильському майданчику, який був «серйозно пошкоджений внаслідок удару безпілотника в лютому».

«Ця подія також спричинила серйозну пожежу в зовнішній обшивці масивної сталевої конструкції, побудованої для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року», – заявляє МАГАТЕ.

Місія агентства підтвердила, що об’єкт втратив основні безпекові функції, в тому чи властивості конфайнменту, але також виявила, що його несучі конструкції чи системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

«На даху було здійснено обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки», – сказав заявив Ґроссі.

На основі висновків місії МАГАТЕ рекомендує подальші роботи з відновлення та захисту конструкції НБК, в тому числі заходи контролю вологості та оновлену програму з моніторингу корозії, а також модернізацію інтегрованої автоматичної системи моніторингу конструкції об’єкта-укриття, побудованого навколо реактора одразу після аварії.

Агентство анонсує додатковий тимчасовий ремонт на майданчику Чорнобильської АЕС 2026 року за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Ремонт буде спрямований на підтримку відновлення функції локалізації НБК, що має прокласти шлях до повного відновлення після завершення конфлікту.

«МАГАТЕ, команда якого постійно перебуває на майданчику, продовжуватиме робити все можливе для підтримки зусиль щодо повного відновлення ядерної безпеки на Чорнобильському майданчику», – додав Ґроссі.





Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у ніч на 14 лютого в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, укриття на ЧАЕС було пошкоджене, пожежу загасили. Згодом він заявив, що атака могла бути цілеспрямованою. За його словами, дрон летів на висоті 85 метрів, а радари не бачать цієї висоти.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко заявив, що «плачевних наслідків» на Чорнобильській АЕС вдалося уникнути.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що вночі на Чорнобильській АЕС прогримів вибух. Там також зазначили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, але не уточнили, чи це був російський дрон.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не має точної інформації про атаку, але «не може бути й мови, щоб завдавалися удари по якихось об’єктах атомної інфраструктури», цитують російські ЗМІ. У Росії регулярно заперечують атаки на українські об’єкти, зокрема, цивільні.

