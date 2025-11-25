Запорізька АЕС потребуватиме «спеціального статусу» в разі укладення мирної угоди – Гроссі

Запорізька атомна електростанція потребуватиме «спеціального статусу» та угоди про співпрацю між Росією та Україною в разі досягнення мирної угоди між цими країнами, заявив 25 листопада голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

«На якому б боці лінії (розмежування) вона (ЗАЕС) не опинилася, вам доведеться мати угоду про співпрацю або атмосферу співпраці», – сказав Гроссі на тлі зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа з досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

За словами очільника МАГАТЕ, без укладення миру існує небезпека ядерної аварії.

«Поки не припиниться війна, не буде укладене припинення вогню або не замовкне зброя, завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже, дуже не так. Жодний окремий оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли за річкою є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього», – цитує Рафаеля Гроссі агенція Reuters.

Проєкт підтримуваного США мирного плану для України, що початково складався з 28 пунктів, пропонуває перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ і розподіл електроенергії порівну між Росією та Україною.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.



