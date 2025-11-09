На ЗАЕС вперше за пів року відновили доступ до резервного електропостачання – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з мережі після завершення ремонту лінії електропередач «Феросплавна-1» під час локального припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі.

«У рамках важливого кроку для забезпечення ядерної безпеки після сьогоднішнього ремонту о 19:43 за місцевим часом лінія 330 кВ «Феросплавна-1» була знову підключена до української ЗАЕС, забезпечивши вкрай необхідне резервне електропостачання вперше за шість місяців», – повідомили у МАГАТЕ ввечері 8 листопада. Лінія не працювала з 7 травня 2025 року.

«Разом із відновленням минулого місяця лінії 750 кВ «Дніпровська», це хороший день для ядерної безпеки», – цитує агентство свого генерального директора Рафаеля Ґроссі.

Як зазначили у МАГАТЕ, відновлення резервного живлення сталося трохи більше ніж через два тижні після успішного ремонту лінії «Дніпровська» 23 жовтня, який відновив зовнішнє електропостачання ЗАЕС, що протягом місяця покладалася на аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідною для виконання основних функцій ядерної безпеки і захисту.

При цьому в агентстві наголосили, що події в інших частинах України підкреслили вкрай нестабільну ситуацію з ядерною безпекою.

«Дві АЕС – Хмельницька і Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки й захисту. Минулого тижня Рівненська також тимчасово знизила виробництво після пошкодження іншої підстанції, що підкреслює важливість такої енергетичної інфраструктури для безпечної експлуатації АЕС», – заявили в МАГАТЕ.

23 вересня «Енергоатом» заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Відтоді станція забезпечувалася електроенергією аварійними дизельними генераторами, що створювало ризики для її безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.