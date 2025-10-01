Тиждень без електрики: Росія відрізає Запорізьку АЕС від України чи перетворює на «брудну бомбу»?

«Ситуація критична», – так президент України Володимир Зеленський оцінив те, що зараз відбувається з окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією, що залишилася без електропостачання через російські обстріли.

Десятий за рахунком блекаут на ЗАЕС стався 23 вересня 2025 року. Як повідомляв «Енергоатом», надвечір була відключена остання лінія, яка живила окуповану станцію від української мережі.

Чому сталося чергове знеструмлення ЗАЕС та як це повʼязане з планами Росії підʼєднати ЗАЕС до своєї мережі, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС Олег Дудар пояснює, як станція отримувала енергію до цієї події.

«Станція довгий час пропрацювала від двох джерел живлення. Тобто була лінія «Дніпровська» на 750 кВ і була резервна лінія «Феросплавна» на 330 кВ. З травня вони пошкодили лінію «Феросплавну» і не дають її відновлювати. Вже понад 100 годин триває знеструмлення. Те ж саме відбувається на лінії «Дніпровська», – повідомив він.

Пошкодження «Дніпровської» лінії відбулося за півтора кілометра від промислового майданчика, на території, яку контролюють російські військові, наголошує експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Фахівчиня називає причину, чому окупанти не ремонтують цю лінію.

Окупанти не надавали доступу експертам місії МАГАТЕ до відкритих розподільчих пристроїв Запорізької АЕС

«Не ремонтують, тому що вони реконструюють оці лінії 750 кВ для підключення ЗАЕС до російської енергосистеми. Які ознаки є? Ну, по-перше, нагадаю, що з 7 травня була пошкоджена резервна лінія до підстанції «Феросплавна» і окупанти не надавали гарантії безпеки для ремонту лінії, бо це було з нашої (української) сторони, щоб ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала.

Вони не надавали доступу експертам місії МАГАТЕ до відкритих розподільчих пристроїв Запорізької АЕС. І є інформація, що вони реконструювали ці відкриті розподільчі пристрої, вже приєднали до енергосистеми Росії. Небезпеки, з точки зору ядерної та радіаційної безпеки, немає. Але те, що вони планують під’єднати, не знаю, яким чином, але допустити це не можна», – зазначила вона.

«Швидко під’єднати до мереж РФ»

За ситуацією на ЗАЕС стежить й організація «Грінпіс Україна». Там теж покладають провину за відключення станції від зовнішнього живлення на Росію. Фахівець із радіації та ядерної енергетики Ян Ванде Путте додає: окупанти хочуть швидко підʼєднати ЗАЕС до російської мережі.

«Є два чітких показники, за якими ми можемо казати, що є дійсно чіткий план РФ відновити роботу Запорізької атомної електростанції. Насамперед «Грінпіс» в останні місяці фіксував спроби побудувати високовольтну мережу між Мелітополем та Маріуполем. І по-друге – це ті знімки, які ми отримали із супутників влітку. Ми можемо спостерігати, що росіяни побудували маленьку дамбу, а також маленький канал, який створює певний резервуар для охолодження води для того, щоб швидко мати можливість перезапустити ЗАЕС. Небезпека полягає в тому, що якщо РФ зможе це зробити, тому в нас виникає наступна загроза – загроза з неможливістю охолодити відповідним чином радіоактивне паливо», – пояснив він.

Наслідки блекауту на ЗАЕС

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков днями заявив, що відсутність зовнішнього електропостачання несе загрози для ядерної та радіаційної безпеки. За його словами, якщо окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне пальне на промисловому майданчику закінчиться, можливі радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн».

Утім, пояснює експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, оскільки енергоблоки зараз не працюють, то й споживання енергії порівняно невелике.

Дизельного пального для генераторів десь на 20 діб

«Це, безумовно, ненормальна ситуація, тому що вже сьомий день відбувається робота систем безпеки ЗАЕС на резервних дизель-генераторах. За повідомленням МАГАТЕ, запаси дизельного пального для генераторів десь на 20 діб. Крім того, не всі резервні дизель-генератори працюють зараз, а їх там 20. Але зараз менше працює, тому що потреба в електроенергії менша, оскільки енергоблоки перебувають в холодному зупині. Крім того, є мобільні дизель-генератори, які були куплені ЗАЕС після аварії на Фукусімі. Тобто небезпеки зараз немає», – повторила вона.

«Ядерний шантаж і небезпека для України»

Дії Росії з відключення станції від українських мереж Кошарна розглядає як частину ядерного шантажу.

«4 вересня Сергій Кірієнко (заступник голови адміністрації російського президента Володимира Путіна – ред.), ідеолог окупації українських АЕС, він перебував з візитом на Запорізький АЕС і провів там виробничу нараду, на якій сказав, щоб енергоблоки готували до виведення на потужність перед осінньо-зимовим періодом. І тут після цього відбувалось оце пошкодження лінії.

Вони будуть використовувати цей додатковий інструмент ядерного шантажу. І зараз вони тиснуть таким чином і на МАГАТЕ, і на всіх, заявляючи, що тільки підключення до російської енергосистеми забезпечить надійне, стабільне постачання електроенергії для внутрішніх потреб і таке інше», – наголошує Кошарна.

Експертка додає, що російським окупантам зараз бракує персоналу, готового їхати на Запорізьку АЕС. Про це каже й колишній керівник експлуатаційного підрозділу станції Олег Дудар. Він зазначає, що станція Росії потрібна не як енергетичний обʼєкт, а як джерело загрози для України.

«Коли станція живилась від України, ми у будь-який час керували цими лініями і цією потужністю, яку ми віддавали для живлення. Якби ми бачили, що вони підключають потужні споживачі, як-от циркуляційні насоси для того, щоб розігріти теплоносії першого та другого контуру, для того, щоб вийти на номінальні робочі параметри, ми б цього не допустили. У нас є рубильник, кажучи просто, і ми просто б вимкнули.

Вони хочуть вивести одну чи дві розігріті реакторні установки на потужність. Для чого? Для того, щоб знову ці блоки, які попрацювали трошки, перетворилися на брудну бомбу, яку вони будь-який час могли підірвати і зупинити будь-які просування українських військ», – припускає він.

«Небезбечна гра»

Представник «Грінпіс Україна» Ян Ванде Путте попереджає, що виконати перепідключення окупанти можуть швидше, ніж передбачали раніше.

Це важель, можливість мати карти в перемовинах

«Зараз існують дійсно великі ризики. Ми раніше вважали, що РФ знадобиться набагато більший строк для того, щоб перезапустити реактори на Запорізькій атомній електростанції. Але нещодавня оцінка показує, що це може відбутися набагато швидше. І це дуже ускладнює ситуацію. Зараз ми спостерігаємо, що була зроблена дамба біля охолоджувального ставка, і якщо зібрати всі ці шматочки пазла, то ми бачимо дуже неприємну картинку.

Спочатку вони збираються, можливо, частково запустити перший реактор, і на це в них піде один-два місяці. Це дуже швидко, тому що ми очікували, що це відбудеться наприкінці 2026 року. І насправді мета РФ не стільки електроенергія як така, а більше політичну ціль вони переслідують. Насамперед тому, що це загрози, важіль. Тому що це – в їхньому розумінні можливість мати карти в перемовинах, якими б вони не були в наступному місяці або тижні, залежно від того, що буде відбуватися у Вашингтоні. На нашу думку, це дуже безвідповідальна гра, в яку грає РФ щодо і України, і Європи, і всього світу», – зауважив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Діяльність РФ заслуговує засудження МАГАТЕ»

19 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію, в якій вимагає від Росії повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. 29 вересня гендиректор агентства Рафаель Гроссі зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Під час зустрічі Сибіга озвучив новий сценарій щодо майбутнього ЗАЕС – передача її під тимчасове управління МАГАТЕ.

Але за кілька днів до зустрічі з українським міністром Рафаель Гроссі їздив до Москви, де мав перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Представник «Грінпіс» вважає, що реакція на дії РФ щодо ЗАЕС має бути більш критичною.

«Що стосується пана Гроссі та його візиту до Москви, то ми критично ставимося до його діяльності та до діяльності МАГАТЕ. Коли він прибув до Москви, він щиро висловив своє захоплення атомною промисловістю РФ і подякував за співпрацю. Ми вважаємо, що це абсолютно неприпустимо. Наразі організація «Трус Хаунс» проводить великі розслідування щодо діяльності РФ на території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, розслідуючи випадки порушення прав людини. Насамперед це були тортури, викрадення і страти працівників Запорізької атомної електростанції. Ми вважаємо, що така діяльність і такі вчинки заслуговують засудження», – прокоментував Ян Ванде Путте.

24 вересня правозахисна організація Truth Hounds представила нове дослідження щодо затримань і катувань в місті-супутнику ЗАЕС – Енергодарі – та на самій станції. За інформацією правозахисників, російські окупанти тримають в полоні щонайменше 27 цивільних жителів Енергодару, 13 з них є працівниками Запорізької атомної електростанції. Російська сторона це розслідування не коментувала.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)