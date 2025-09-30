Зеленський про ЗАЕС: «ситуація критична»

Президент Володимир Зеленський назвав критичною ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції, що залишилася без електропостачання через російські обстріли.

«Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 30 вересня.

За його словами, саме російські обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції і «відновленню базової безпеки».

«І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими і з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом із Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації», – зазначив президент.

«Енергоатом» раніше заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – 23 вересня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.

