«Енергоатом»: на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут

На окупованій РФ Запорізькій АЕС стався десятий блекаут, повідомляє у телеграмі пресслужба «Енергоатому».

За повідомленням, 23 вересня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

«У звʼязку із повним блекаутом, ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії», – стверджує «Енергоатом».

Перебування ЗАЕС під нелегітимним керівництвом створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об'єкту Європи, додають у компанії.

Представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі зазначив, що чергова втрата Запорізькою АЕС зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



