На Запорізькій АЕС триває блекаут через дії військ РФ – «Енергоатом»

Другий день поспіль окупована силами РФ Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання, повідомляє «Енергоатом».



За даними компанії, 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі,яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.



В «Укренерго» стверджують, що на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує.



«Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті», – йдеться у повідомленні.



У компанії зазначають, що дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції, зупинка їх може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

«Укренерго» закликало міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора, станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора.

Також 23 вересня представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



