«Будують коридори життя»: чи працює антидроновий захист на півдні?

Антидроновий захист в Україні залишається нагальною проблемою, адже російські FPV вже фіксуються в Запоріжжі та інших містах півдня. За даними Запорізької ОВА, тільки за минулу добу 484 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів та низку інших населених пунктів області.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався про те:

Як влада планує убезпечити дороги та населені пункти?

Чи є ефективним захистом антидронові сітки над дорогами півдня?

Чому подекуди російські безпілотники залітають під загородження?

Та як убезпечити не тільки магістралі, але й міста та цивільних?

Повідомлення про атаки FPV-дронами надходять щодня з багатьох населених пунктів. На Запоріжжі, щоб захистити військових і цивільних, обласна влада активно вкладається в будівництво антидронових тунелів над основними магістралями. Про це, зокрема, повідомив, начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі національного марафону 19 вересня.

Наша мета – побудувати якомога більше таких тунелів. 6,4 км ми побудували з однією з бригад

«На жаль, в прифронтових громадах саме під час переїзду ворог лише за останні тижні поцілив у трьох цивільних людей. Тому наша мета – побудувати якомога більше таких тунелів, щоб наші мешканці могли вільно і безпечно пересуватися. Перший етап – 6,4 км ми побудували з однією з бригад.

Це був наш тестовий тунель, ми побачили ефективність і звернулися до Державної спеціальної служби транспорту, до Генерального штабу. Зараз десятки кілометрів таких тунелів будуються у прифронтових громадах, на прифронтових територіях для того, щоб захистити логістику», – розповів він.

Хто і як будує «коридори життя»?

Антидронові тунелі – це загородження з сіток, які будують над дорогами. Нерідко в хід пускають рибальські металеві сітки для промислового вилову риби.

Запорізький підприємець Рудольф Акопян є співзасновником компанії – виробника дронів. Розповідає: бачив подібне загородження на багатьох напрямках фронту. Встановлює тунелі воєнізована структура – Державна спеціальна служба транспорту.

Практично весь фронт закривають цими сітками

«Згори, по боках треба правильно їх натягувати, щоб вони не провисали, щоб у них був гарний дотик з землею внизу, щоб туди не залетіли дрони. І це все робить ДССТ, військовий підрозділ, який цим займається. Вони це все виробляють, їм просто постачають сітки, вони це натягують. Зараз по фронту їздимо, дуже багато хто, ну практично весь фронт закривають цими сітками.

До речі, багато їх на Сумському напрямку, там прямо дуже оперативно до цього підійшли. Запорізький напрямок – зараз там на Оріховському напрямку їх встановлюють, теж гарно вони до цього підійшли. Ці сітки місцева влада закупляє, допомагає з цим, вони займаються облаштуванням цих «коридорів життя», – каже він.

Підприємець вважає, що сітки проти дронів можуть бути ефективним захистом бліндажів і військової техніки.

«Гарно себе дуже проявили ці сітки, вони справді рятують, тому що дрон, коли він б'ється в цю сітку, він може заплутатися, може в деяких випадках навіть вибухнути об цю сітку і вибухова хвиля не доходить до цілі, на яку він летів», – пояснив Акопян.

«Затягнули десятки кілометрів доріг»

Будують антидроновий захист зараз і на Херсонщині. У пріоритеті обласної військової адміністрації – закрити дороги, які використовуються для заїзду і виїзду з Херсону. З обласного бюджету витратили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів, каже заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

«Роботи зі встановлення сіток тривають вже близько року. Спочатку закривали сітками критичну інфраструктуру, потім – під'їзди до лікарень та лікарні і зараз вже займаємось саме дорогами. Тому що нещодавно почалися атаки на дорогу Миколаїв-Херсон. Зараз вже одна смуга повністю готова, по ній скоро буде відкритий вже рух.

Але зараз там зменшилась суттєво кількість атак і активність російських безпілотників, тому що, окрім сіток, ще є РЕБи, які ми також використовуємо. У співпраці, якщо можна так називати, сіток і РЕБів, виходить гарний результат», – зазначив він.

Інколи Херсонщина безкоштовно отримує матеріали для антидронових тунелів з-за кордону. Підприємці готові передавати сітки, які вже не використовують. Проте, зауважує Олександр Толоконніков, матеріали треба перевіряти.

Через деякі сітки ці самі дрони можуть пролетіти без перешкоди

«Не завжди нам підходить те, що передають, тому що через деякі сітки ці самі дрони можуть пролетіти без перешкоди. Тобто пролітають, пробивають дірки і не зупиняються. Це може ще більше нашкодити, тому що люди, які будуть за цими сітками, будуть розраховувати, що вони в безпеці, а вони не будуть в безпеці, через те, що ми не перевірили на якість і повісили просто, тому що нам надали ці сітки безкоштовно. Так робити не можна.

Ці сітки, які зараз встановлюються, вони показали свою ефективність у протидії з дронами – FPV, Mavic. Навіть такі були випадки, коли ці сітки зупиняли і БПЛА типу «Крило», – підкреслив Толоконніков.

Зараз тунелями захищені кілька десятків кілометрів доріг на Херсонщині, каже він. У планах обласної влади – обтягнути сітками ще кілька сотень кілометрів автошляхів.

«Є ділянки, які повністю захищені, але першочергово ми планували понад 60 км – те, що ми можемо зробити коштом обласного бюджету. Більше вже у нас немає грошей. Ми звернулися до центральної влади для виділення додаткового фінансування. Ми готові приймати сітки і будемо їх встановлювати вже своїми силами», – додав він.

«Не панацея»

Офіцер полку безпілотних систем Kraken, колишній депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов вважає сітки важливим елементом захисту. Проте, застерігає, загородження не може на 100% бути ефективним.

«Антидронові сітки не є панацеєю, тобто на 100% вони не захистять від FPV-дрона, але я б сказав, що відсотків 20-30 – це важливо. По-перше, треба перекривати різного роду маршрути логістичні. По-друге, накривати важливі об'єкти, куди цей FPV-дрон може уразити. Також закривати позиції піхоти і все решта», – сказав він.

За словами Фірсова, тунелі будуть дієвими, тільки якщо доповнювати їх іншим обладнанням.

«Тобто відсотків 50 я віддав би РЕБу, відсотків 20-30 – сіткам і відсотків 20 – інші заходи. Перше – це дрони, які збивають ворожі дрони. Це досить розповсюджена історія. Далі – мобільні вогневі групи, які збивають дрони рушницями. Це такий старий метод, але плюс-мінус він досить дієвий.

Це спектр аналізаторів, тобто аналізатори, які аналізують ворожі дрони. Тобто, ну такий, скажімо так, прилад, через який можеш побачити, що поряд летить ворожий дрон. Єдине, що вони, звичайно, не працюють на оптоволокно. Оптоволокно ніхто не побачить. Але і оптоволокно не пролетить 40-50 кілометрів. Тому тільки комплекс заходів є дієвим – це РЕБ, сітки та інші заходи», – пояснив офіцер.

Водночас співзасновник компанії-виробника дронів Рудольф Акопян додає: тунелі можуть захистити дороги в містах, але не самі міста. Для захисту населених пунктів потрібно шукати інші засоби.

«Звісно, так, що міста великі не захистять, це якісь логістичні маршрути в містах можна захистити, якими переміщується військова техніка, або якесь скупчення військових, або ще щось, блокпости. Але місто ніяк не захистиш. Можна лише частково – якийсь там магазин або ще щось, але я не бачу в цьому сенсу ніякого», – сказав він.

Росія розширила зону дії FPV-дронів до 32 км, ускладнюючи доставку людей та боєприпасів для ЗСУ, пише The Wall Street Journal. Видання пише, що удари по дорогах і колонах відбуваються регулярно. Під атаки потрапляє і цивільний транспорт, а антидронові сітки не вирішують проблему повністю, бо армія РФ б'є по стовпах, на яких вони встановлені, перетворюючи конструкції на завали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)