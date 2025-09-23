«Штрафи за смайли, вироки за українські пісні»: як в окупації переслідують за  «дискредитацію армії РФ»

В окупованому Маріуполі місцевого жителя засудили за коментарі у Telegram. Йому призначили штраф – 35 тисяч російських рублів, повідомила об'єднана пресслужба підконтрольного Росії Верховного суду незаконного угруповання «ДНР» та управління місцевого окупаційного Судового департаменту.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався:

Чим небезпечна ця стаття?

Чи поширені такі випадки на окупованих територіях півдня і сходу України?

Підконтрольний Росії Іллічівський суд Маріуполя розглянув справу про начебто адміністративне правопорушення проти жителя Маріуполя, звинуваченого у публікації коментарів у Telegram, які, за версію російського слідства, «дискредитують дії збройних сил Російської Федерації», зазначили окупаційні органи.

У повідомленні стверджують, що у ході судового засідання обвинувачений нібито повністю визнав свою провину. Згідно з російським законодавством, за «дискредитацію армії РФ» окупаційний суд вирішив оштрафувати маріупольця.

У Центрі прав людини ZMINA наголошують, що відповідальність за такою статтею, як «дискредитація армії РФ», створює для Росії правову базу, яка дозволяє переслідувати будь-які прояви незгоди з окупаційною політикою.

«Переслідують за емоджі»

Керівник Центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів «Новинам Приазов’я», що російські силовики й ті, хто з ними співпрацює, ретельно відстежують соціальні мережі та месенджери для того, щоб виявити проукраїнських жителів.

Це дуже складна історія насправді, боротися з цим неможливо

«Переслідують за емоджі, які ставляться, переслідують за дописи, переслідують за коментарі, переслідують абсолютно за все. І це дуже складна історія насправді. Тому що боротися з цим неможливо ніяк, окрім того, як це не проявляти. Ти нічого з цим не зробиш.

Таких людей шукають. Тобто треба завжди це памʼятати, що не варто коментувати щось у соцмережах. Це не означає – не читати, не означає – не бачити, не підписуватися. Є певні моменти, можна дотримуватися якось цифрової гігієни, принаймні вона рятує в таких випадках. Але за коментарі так точно отримаєш покарання від окупантів. Це в найкращому випадку буде адмінштраф», – пояснює він.

«Доносять про донати на ЗСУ»

Випадки, коли окупаційна влада засуджувала за дописи у соціальних мережах, відомі не лише у Маріуполі, каже Андрющенко. За висловлювання проти російської армії переслідують на всіх окупованих територіях. Ба більше, російські силовики можуть затримати за донати на підтримку Сил оборони України.

Відкривають телефон і там бачать донати, але теж, швидше за все, це донос чийсь

«В Мелітополі щойно засудили жінку на пів року перебування під вартою за її дописи в соціальних мережах. Як там написано (у «вироку»), «з закликами насильницьких дій щодо представників російської армії». Жінці 62 роки. Найгірша ситуація в чому? В тому, що ці люди не є активно залученими до акцій спротиву. Вони не задіяні зазвичай у фіксації переміщень техніки, розташування військових баз, передавання якихось чутливих даних. Я вже мовчу про акції прямої дії, саботажу чи чогось такого. Тобто зазвичай це просто люди, просто українці, які щось коментують.

За що ще переслідують? За донати. Це окрема історія. Я не знаю, звідки воно в них (окупаційних органів) випливає, як вони знаходять, ми досі не розуміємо. Є варіант, коли вони відкривають телефон і там бачать ці донати, але теж, швидше за все, це донос чийсь, тому що немає в росіян доступу до інтернет-банкінгу нашого. З іншого боку, повторюсь, треба розуміти, що там абсолютно вороже середовище і хто з людей хто – ну це завжди велике питання, на жаль», – зауважив він.

На початку окупації людей здебільшого викрадали і потім висували обвинувачення або відпускали, розповідає Андрющенко. Зараз же переважно відкривають проти місцевих жителів справи.

«Треба просто розуміти, що в будь-який момент взяли твій телефон і все. Цього буде достатньо. Ми систематично намагаємось давати якісь рекомендації, як цього максимально можна уникнути. Це незручно. Це завжди про незручність. Якщо незручно – люди рано чи пізно заспокояться і зроблять так, як зручно, і стають досить легкою здобиччю для російських ФСБшників», – додав він.

«Примус до лояльності»

Директорка громадської організації «Східна правозахисна група» Віра Ястребова розповіла «Новинам Приазов’я», що з початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях Донеччини і Луганщини працюють спеціальні мобільні патрулі. Вони перевіряють у місцевих жителів як документи, так і гаджети.

«Фактично можуть зупинити людину, безпідставно, оскільки це структури окупаційних так званих правоохоронних органів, і проводити перевірку як документів, так і просять продемонструвати, що у людини в її гаджетах, що в неї з собою в речах.

Це дуже велика небезпека, бо фактично несанкціоновано вони мають доступ до пристроїв, які людина має з собою, і там вже починають вигадувати, яким чином вони будуть робити план з притягнення до «адміністративних правопорушень», – каже вона.

Стаття про «дискредитацію російської армії» небезпечна тим, що за повторні обвинувачення людям загрожує вже кримінальна, а не адміністративна відповідальність, пояснює правозахисниця.

Це загроза формування потенційного мобілізаційного ресурсу за рахунок людей, коли їх кинуть за ґрати

«Перше адміністративне стягнення накладається окупантами за нібито «дискредитацію російської армії». А надалі, якщо протягом року на людину сфабрикують матеріали, то це вже буде тягнути кримінальну відповідальність. Тому це не тільки спосіб примусу, не тільки стримування протестних настроїв, не тільки вибудова лояльності до окупаційних адміністрацій. Це загроза формування потенційного мобілізаційного ресурсу вже за рахунок людей, коли їх кинуть за ґрати.

За ґрати кинути не проблема, бо окупаційні адміністрації не потурбувалися ні про цивільну інфраструктуру, ні про забезпечення питною водою, ні про забезпечення ліками та доступ до лікарської допомоги людям на ТОТ. В першу чергу вони сформували цей кадровий десант силових структур, яких залучають до терору місцевого населення», – вважає правозахисниця.

Сплатити штрафи за адміністративні правопорушення жителям окупованих територій зазвичай складно, каже Ястребова. Причина – низький рівень соціально-економічного становища більшості людей.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Все почалося з Криму

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник нагадує, що практика переслідувань за статтею про «дискредитацію армії РФ» на окупованому півострові розпочалася майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.

В базі Кримської правозахисної групи більше ніж 1300 задокументованих адміністративних справ за цією статтею

«Путін підписав зміни до Адміністративного кодексу Російської Федерації, а також до Кримінального кодексу, і якраз саме тоді, в березні 2022 року була запроваджена ця стаття, яка називається «дискредитація російської армії». Вже в березні 2022 року ми задокументували першу таку адміністративну справу проти жінки, яка вийшла в Сімферополі з плакатом, просто від руки на картоні написано було: «Ні війні». З цього якраз розпочалася ця практика.

Зараз в нашій базі – Кримської правозахисної групи більше ніж 1300 задокументованих адміністративних справ за цією статтею. Зазвичай це покарання у вигляді штрафу розміром 30-50 тисяч рублів або адміністративний арешт – від 10 до 15 діб», – розповіла вона.

«Покарання за проукраїнські прояви»

Скрипник наголосила, що переслідують людей за цією статтею зазвичай саме за прояв проукраїнської позиції або позиції проти війни.

Штрафують за жовто-блакитний манікюр, стрічку жовто-блакитну або просто одяг, який був у жовто-блакитних кольорах

«Це не пов'язано напряму з російською армією і «дискредитацією». У нас були випадки, коли людей штрафували, наприклад, за жовто-блакитний манікюр, стрічку жовто-блакитну або просто одяг, який був у жовто-блакитних кольорах. Також дуже поширеним є ця стаття для переслідування за будь-які публікації в соціальних мережах, які стосуються, наприклад, публікацій прапору України або якихось жовто-блакитних символів.



Окрема склалася практика переслідування за пісні. Наприклад, були адміністративні арешти за пісні «Стефанія», «Червона Калина», гімн України або якщо на вулиці люди вигукували гасло «Слава Україні!». В рішеннях окупаційних судів було написано, що всі ці пісні «повстанських формувань України», а значить це, мовляв, «дискредитує російську армію», – каже правозахисниця.

«В окупації продовжують підтримувати Україну»

За словами Скрипник, практики переслідувань, які окупаційна влада напрацювала у Криму, тепер поширюють і на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей. У такий спосіб Росія намагається максимально придушити спротив в окупації. Але він триває, додала правозахисниця.

Кількість цих справ не зменшується

«Бачимо на інших окупованих територіях, зокрема Херсонщини і Запоріжжя, де так само контролюють, моніторять людей, які мають українську позицію, пишуть на них доноси. Такі були випадки щодо українських вчителів, які не пішли на співпрацю і намагалися консультувати дітей з приводу української школи. На них писали доноси ті, хто співпрацював із ФСБ. Тому тут треба розуміти, що до цього залучена дуже величезна кількість людей. І це не тільки ФСБшники чи так званий «Центр Е».

Попри те, що кримчани, наші громадяни в окупації, знають, що їх будуть переслідувати, кількість цих справ не зменшується. Тобто люди все одно продовжують висловлювати підтримку Україні, виступати проти війни, писати про російські злочини в Україні, підтримувати Україну», – зазначила вона.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну і назвали це «спеціальною операцію». Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)