Вечірка у Форосі, Сальдо і удар ЗСУ. Що відомо?

Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрали інформацію про цей інцидент і його наслідки.

Про те, що у Форосі був «приліт», 21 вересня о 20:42 повідомив телеграм-канал Supernova+, уточнивши, що було влучання по пансіонату імені Терлецького. На опублікованій пабліком фотографії видно дим, що здіймається над тим місцем.

Пізніше український OSINT-проєкт «Кіберборошно» проаналізував це фото і з'ясував, що оператор перебував у сусідньому селищі Санаторне і вів зйомку в протилежному від Фороса напрямку.

Телеграм-канал «Крымский ветер» спочатку повідомив, що за непідтвердженими даними, є «приліт» по російському урядовому об'єкту, а пізніше з посиланням на джерело уточнив, що удару був завданий по санаторію «Форос» о 19:30, а «в санаторії перебували дуже важливі гості».

На сайті санаторію, повна назва якого звучить як Foros Wellness & Park, зазначено, що 21 вересня ресторан FOROS HALL закритий на спецобслуговування.

О 21:34 російський глава Криму Сергій Аксьонов написав у своєму телеграм-каналі, що внаслідок удару БПЛА «пошкодження отримали кілька об'єктів на території санаторію «Форос». Також пошкоджено будівлю школи в селищі. На жаль, є постраждалі та загиблі. На цей час кількість постраждалих – близько 15 осіб, кількість загиблих уточнюється».

Також, за даними Аксьонова, через падіння уламків збитого безпілотника сталося загоряння сухої трави в районі міста Ялти.

Через три години цей підконтрольний Кремлю чиновник поінформував, що за уточненими даними, наразі внаслідок атаки БПЛА в районі смт Форос три людини загинули, шістнадцять отримали поранення.

Міноборони Росії повідомило, що в період з 16:00 до 20:00 черговими засобами ППО перехоплено та знищено 22 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:

16 БПЛА – над акваторією Чорного моря;

3 БПЛА – над територією анексованого Криму.

OSINT-проєкт «Кіберборошно» підтвердив, що інформація про влучання в районі пансіонату Теплицького, школи та санаторію «Форос» «відповідає дійсності».

Наступного ранку «Кримський вітер» з посиланням на джерело повідомив, що в пансіонаті імені Терлецького «окопалася» ФСБ і там бувають високі чини».

Українська сторона останні удари по території Криму не коментувала.

Замовчування наслідків інциденту та зміщення акцентів

Наступного дня, 22 вересня, представники російської влади Криму та підконтрольні їм ЗМІ займалися тим, що замовчували наслідки ударів по санаторію «Форос» та пансіонату ім. Терлецького, акцентуючи увагу лише на місцевій школі, що зазнала пошкоджень. Також були спроби неправдивого інформування про місце завдавання удару.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв назвав подію «атакою безпілотника укронацистського терористичного режиму».

«Київський терористичний режим скоїв чергове злодіяння», – написав у своєму телеграм-каналі голова російського парламенту Криму Володимир Константинов.

Російське ЗМІ «Вести Крым» зняло відеорепортаж про постраждалу внаслідок удару актову залу середньої школи у Форосі. «Від потужного вибуху в залі вилетіли вікна, всередині видно наслідки пожежі. Також у школі постраждали бібліотека і харчоблок», – повідомляє репортер видання.

Це відео миттєво розтиражували проросійські телеграм-канали Криму.

Водночас у підконтрольних російській владі ЗМІ немає абсолютно жодної інформації про пошкодження в санаторії «Форос» і пансіонаті ім. Терлецького.

Ближче до полудня 22 вересня проросійські телеграм-канали Криму почали тиражувати інформацію, що нібито удару було завдано по ресторану готелю Luciano Wellness & SPA Foros, коли там відзначали річницю бренду.

Інші телеграм-канали стверджують, що в цьому ж ресторані «Лучіано» відзначали день народження десятирічної дівчинки та публікують відео з підвалу, в який після вибухів спустилися громадяни.

Підконтрольні Кремлю кримські чиновники жодного разу про удар по готелю Luciano Wellness & SPA Foros не згадували.

Глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко написала у своєму телеграм-каналі, що внаслідок події постраждали 14 осіб, двоє перебувають на амбулаторному лікуванні, 12 – госпіталізовані. З них 4 у тяжкому стані, 7 – у стані середньої тяжкості: 4 у тяжкому стані, 7 – у стані середньої тяжкості.

«В усіх постраждалих осколкові поранення. Вони перебували на береговій лінії Фороса в момент атаки. Це і наші місцеві жителі, і гості селища, є також громадяни Республіки Білорусь», – написала Павленко.

Про наявність постраждалих на території об'єктів, по яких, за словами Аксьонова, було завдано удару – санаторію Foros Wellness & Park та пансіонату імені Терлецького, не повідомляється.

Чи була вечірка і де Сальдо?

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що одним із загиблих під час атаки на санаторій «Форос» у Криму міг стати очільник тимчасово окупованої Херсонщини Володимир Сальдо.

За його словами, Сальдо, нібито, міг перебувати на об'єкті у момент удару і що окупаційна адміністрація намагається встановити його місце його перебування.

У цей час на телеграм-каналі Сальда з'явилися повідомлення, що він провів зустріч із делегацією Нікарагуа.

Пізніше речник признченого Кремлем очільника тимчасово окупованої Херсонщини теж запевнив, що Володимир Сальдо «живий і перебуває у Москві з робочою поїздкою».

За його словами, 22 вересня у Москві, столиці РФ, Сальдо підписав «угоду з Нікарагуа».

Які об'єкти і чому могли атакувати?

Санаторій «Форос» радянська влада створила в 1920-х роках на базі націоналізованого палацу чайного магната Олександра Кузнєцова.

Спочатку в санаторії лікували людей із інвалідністю, але в 1945 році його передали до Управління справами ЦК КПРС . З цього моменту в санаторії відпочивала і лікувалася радянська партійна еліта, а також відомі артисти, космонавти та інші «непрості» люди.

Нова українська еліта відпочивала тут за часів незалежної України, тільки володів санаторієм уже український бізнесмен Ігор Коломойський.

Після того, як Росія окупувала Крим, санаторій забрали у державну власність, а у 2016 році його придбала за 1,429 млрд рублів на аукціоні громадська організація «Федерація профспілок Республіки Татарстан».

«Поруч із санаторієм «Форос» розташувався пансіонат імені Терлецького. Після розвалу СРСР він належав уряду Криму, який продав його «спільному українсько-російському банку», принаймні бездоганно ввічливі та гарно одягнені охоронці саме так і кажуть. Відомо, що тільки цього року в реконструкцію пансіонату вкладено 4,7 млн доларів, що тут відпочиває одночасно не більше 15 сімей, а обслуговує їх близько трьохсот осіб»,– писала газета «Дзеркало тижня» у 2004 році.

Після російської анексії Криму теж усе змінилося. Власником пансіонату стала компанія «Іст Інвестментс». З 2015 року вона на 100% належить Vargas Properties Inc. з Британських Віргінських островів, випливає з даних СПАРК. У минулому співвласником компанії був Вадим Пушкарьов – повний тезка колишнього голови правління філії російського Зовнішторгбанку (ВТБ) в Україні. Засновником фірми вказано колишнього мера Фороса Віктора Волкова.

Пізніше, станом на 2016 рік, пансіонат імені Терлецького перейшов у володіння ВТБ та голови правління Андрія Костіна.

Якщо на таких об'єктах присутні російські військові командири або чиновники високого рангу, тоді удару може бути завдано

«Цивільні об'єкти, тим паче такі, як санаторії та пансіонати, не є цілями для Збройних сил України. Але якщо на таких об'єктах присутні російські військові командири або чиновники високого рангу, тоді удару може бути завдано. У такому разі – це вже законна військова ціль», – прокоментував Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Український політолог Тарас Загородній озвучив в ефірі «24 Каналу» думку, що такий удар по місцю, де зібралися дуже важливі люди – це дуже неприємна історія для Кремля. Тому що виявляється, що в Криму небезпечно перебувати навіть «шановним гостям».

«Звичайно, ніякого оптимізму насамперед керівництву Росії все це не додає. Тому що ні вони, ні Аксьонов та інші не розраховували на це. Їм обіцяли, що вони будуть під охороною, що в них усе буде добре, буде якась невелика операція. А виявляється, що все гірше. Їх просто починають знищувати», – сказав політолог.



