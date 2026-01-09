Перелом на фронті? Сирський: армія РФ уже втрачає більше, ніж вербує

Грудень 2025 року став першим місяцем за всю повномасштабну війну, коли тільки Сили безпілотних систем ЗСУ знешкодили приблизно стільки ж російських солдатів, скільки Росія змогла завербувати – близько 33 тисяч. Про це 6 січня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що це тільки підтверджені враження, а реальна кількість російських втрат більша.

У грудні минулого року міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що за рік контракт з армією Росії підписали близько 410 тисяч добровольців – це приблизно 34 тисячі на місяць.

Сирський вже зазначав, що угруповання армії Росії в Україні не зростає – у грудні 2025 року він повідомив, що воно налічує 710 тисяч особового складу (наприкінці вересня того ж року він повідомляв про 712 тисяч).

На цьому тлі армія Росії під час чергового масового обстрілу завдала другого удару ракетою «Орєшник» по Україні. Цього разу – по Львівській області. Як повідомили в Reuters, ціллю стало підземне сховище газу, яке практично не було пошкоджене.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.



Станом на 9 січня 2026 року, згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ у 1 мільйон 210 630 військових.



Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані українського Генштабу про російські втрати на війні. Відомство вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.



Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.