Міноборони: у 2025 році на фронті було понад 60 тисяч боєзіткнень

Протягом 2025 року інтенсивність бойових дій на фронті залишалася високою, загальна кількість бойових зіткнень за рік склала 61 605, повідомляє Міністерство оборони з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

«Найінтенсивнішою добою року стало 28 листопада – упродовж цієї доби було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, минулого року зафіксовано понад 1 887 000 російських обстрілів: у середньому – понад 5 100 обстрілів щодоби. Найбільшу кількість обстрілів зафіксували у липні – 177 863.

Під час обстрілів у 2025 році сили РФ майже 40 тисяч разів застосовували реактивні системи залпового вогню, зазначили у міністерстві.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.