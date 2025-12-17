Сирський: ЗСУ контролюють майже 90% Куп’янська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові контролюють майже 90 відсотків території Куп’янська на Харківщині.



«Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста», – написав Сирський в телеграмі після засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», у якому він взяв участь.



За його словами, противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. Він нагадав, що у результаті контрнаступальних дій ЗСУ повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста, також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.



За даними Сирського, для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

15 грудня речник Об'єднаних сил України полковник Віктор Трегубов повідомив, що українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська, у місті перебувають приблизно 100-200 російських військовослужбовців. Трегубов також натякнув, що логістична ситуація російських військ у Куп’янську є складною.

Командування корпусу Нацгвардії «Хартія» 12 грудня повідомило, що Сили оборони прорвалися до річки Оскіл і повністю перекрили маршрути поставок російському угрупованню в Куп’янську.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

Росія ще з 20 листопада стверджує, що Куп'янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. Українська сторона ці заяви заперечує.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, ці дії Москви спрямовані на те, щоб представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа.