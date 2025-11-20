Генштаб ЗСУ назвав «провокацією» заяву російського командування про захоплення Куп’янська та Ямполя

Генеральний штаб Збройних сил України 20 листопада заперечив заяви Росії про окупацію Куп’янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині.

«Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Зокрема, начальник Генерального штабу РФ Герасімов у доповіді правителю Російської Федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Штаб повідомив, що Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони України. У місті та на околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення російських ДРГ, які інфільтрувалися до міста. Пошуково-ударні дії тривають і в Ямполі.

«Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються», – заявляє штаб.

Українське командування висловило думку, що заяви російського Генштабу спрямовані на те, щоб приховати значні втрати армії РФ.

«Єдині криваві «здобутки» керівництва РФ – це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі. Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії бойового зіткнення», – додають військові.

Раніше російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Гєрасимова про нібито окупацію Куп’янська та захоплення «понад 80% Вовчанська».





Днями начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що в Куп’янську на Харківщині українські сили продовжують операцію з ліквідації осередків військ РФ у північній частині міста. За його словами, російські підрозділи там «відрізані від основних постачань і їм не може зараз ефективно надходити поповнення».

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і восени ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами.

Росія захопила Куп’янськ 27 лютого 2022 року, місто перебувало в окупації понад пів року. Сили оборони звільнили Куп’янськ 10 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу.











