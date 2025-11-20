Як ЗСУ зачищають Покровск – погляд зсередини

Позиції Сил оборони в Покровську та навколо нього зараз перебувають в оперативному оточенні через засилля російських дронів у небі. Зокрема, через це велика частина міста зараз перебуває в «сірій зоні».
Російські солдати можуть переміщатися в міській забудові, попри позиції ЗСУ там – щойно українські бійці виходять з укриття, ризикують бути атакованими російськими дронами.
Через це ж Силам оборони важко провести ротацію на позиціях, підвезти своїм бійцям боєкомплект, воду і продукти, а також поставити свій розрахунок БПЛА ближче до позицій армії Росії.
Проте українські підрозділи продовжують прориватися в «сіру зону», щоб зачищати Покровськ. Разом із одним із них на позиції ЗСУ зайшов і кореспондент Донбас Реалії.
Напрямок продовжує залишатися «найгарячішим» на фронті – вранці 20 листопада український Генштаб зафіксував там 55 атак біля 19 населених пунктів.
Російські війська активізували штурми вздовж кількох ділянок фронту, користуючись туманною та дощовою погодою, що ускладнює роботу українських дронів, зазначив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від 15 листопада. Недостатня щільність позицій ЗСУ у деяких районах полегшує російські атаки, а нестача артилерії – робить українську оборону вразливою під час негоди, коли частина дронів не може працювати, додали аналітики.
Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:
Битва за Покровськ: головне
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».
Серед військових експертів, журналістів, родичів військовослужбовців та звичайних цивільних дедалі активніше обговорюють можливу втрату Покровська, доцільність подальшого утримання оборони та своєчасність виведення підрозділів ЗСУ з «напівоточення» для збереження життя військових.
За майже чотири роки повномасштабної війни Росії проти України подібні загрози оточення виникали вже не раз – у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі. Військово-політичне керівництво щоразу ухвалювало рішення тримати оборону цих міст, інколи ціною значних втрат, і здебільшого не пояснювало суспільству логіку таких рішень. Більше читайте про це у нашому матеріалі Покровськ: виходити чи тримати «до останнього»?
Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.