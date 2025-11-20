Як ЗСУ зачищають Покровск – погляд зсередини

Позиції Сил оборони в Покровську та навколо нього зараз перебувають в оперативному оточенні через засилля російських дронів у небі. Зокрема, через це велика частина міста зараз перебуває в «сірій зоні».

Російські солдати можуть переміщатися в міській забудові, попри позиції ЗСУ там – щойно українські бійці виходять з укриття, ризикують бути атакованими російськими дронами.

Через це ж Силам оборони важко провести ротацію на позиціях, підвезти своїм бійцям боєкомплект, воду і продукти, а також поставити свій розрахунок БПЛА ближче до позицій армії Росії.

Проте українські підрозділи продовжують прориватися в «сіру зону», щоб зачищати Покровськ. Разом із одним із них на позиції ЗСУ зайшов і кореспондент Донбас Реалії.

Напрямок продовжує залишатися «найгарячішим» на фронті – вранці 20 листопада український Генштаб зафіксував там 55 атак біля 19 населених пунктів.

Російські війська активізували штурми вздовж кількох ділянок фронту, користуючись туманною та дощовою погодою, що ускладнює роботу українських дронів, зазначив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від 15 листопада. Недостатня щільність позицій ЗСУ у деяких районах полегшує російські атаки, а нестача артилерії – робить українську оборону вразливою під час негоди, коли частина дронів не може працювати, додали аналітики.

